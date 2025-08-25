Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приседания со штангой развивают квадрицепсы и ягодицы
Мыло нарушает pH кожи лица, что приводит к сухости и повышенной чувствительности
Учёные выяснили, что регулярность сна важнее его продолжительности для здоровья
Эксперты: домашний творог можно получить путем нагревания кефира
Ветеринары: порча вещей собакой может указывать на стресс или тревогу разлуки
Артемий Лебедев показал необычный унитаз в своём доме
Джинсовая миди-юбка остаётся в центре модного внимания осени 2025 года
Mahindra BE 6 Batman Edition: золотые акценты и символ летучей мыши — что под капотом
Статистика Поднебесной: Россия увеличила закупки китайского винограда в 3 раза

Союз, который убивает: привычные таблетки могут превратить обычную ангину в смертельный приговор

Врачи предупредили о риске осложнённых абсцессов при ангине после приёма НПВП
3:40
Здоровье

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда при ангине, бронхите или отите врач назначал не только антибиотик, но и противовоспалительное средство. И нередко пациенты, привыкшие к самостоятельному лечению, комбинируют эти препараты без консультации. Однако такая привычка может стоить очень дорого: сочетание нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) с антибиотиками в условиях инфекции не только бесполезно, но и потенциально опасно.

Таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки

Почему НПВС могут быть опасны при инфекции

НПВС (ибупрофен, кетопрофен, диклофенак, напроксен, аспирин и др.) работают за счёт подавления воспаления. С одной стороны, это уменьшает боль, жар и отёк. Но у такого эффекта есть обратная сторона: воспаление — естественная защитная реакция организма, мобилизующая иммунную систему на борьбу с инфекцией. Подавляя её, НПВС создают благоприятные условия для размножения бактерий.

Результат — инфекция может протекать тяжелее, даже если параллельно принимается антибиотик. Снижается эффективность антибактериальной терапии, повышается риск осложнений.

К чему это может привести

Медицинская практика и исследования показывают:

  • Абсцессы при ангине: гнойные осложнения вместо быстрого выздоровления.
  • Инфекции кожи и мягких тканей: включая опасный некротизирующий фасциит.
  • Сепсис: попадание бактерий в кровь, угрожающее жизни.
  • Осложнённые ЛОР-заболевания: флегмоны, медиастинит.
  • Пневмония и плеврит: тяжёлые поражения дыхательной системы.
  • Неврологические инфекции: абсцессы мозга, менингит.

Особенно часто такие осложнения вызывают пневмококки и стрептококки. Причём трагический сценарий возможен даже после короткого курса НПВС.

Маскировка симптомов и ложное чувство безопасности

Ещё одна опасность — НПВС могут "стереть" симптомы. Пациент ощущает облегчение, думает, что стало лучше, и откладывает визит к врачу. В итоге инфекция развивается скрыто, а когда симптомы возвращаются, болезнь оказывается в запущенной стадии.

Риск при вирусных инфекциях

Противовоспалительные средства могут усугублять течение и вирусных заболеваний: ветряной оспы у детей, опоясывающего лишая у взрослых. Даже если человек параллельно получает антибиотики, процесс заживления замедляется.

Есть ли ситуации, когда комбинация оправдана?

Да, но это исключения. Сочетание НПВС и антибиотиков может быть назначено врачом:

  • при тяжёлых воспалительных процессах, когда важно снять отёк и боль;
  • если инфекция полностью контролируется подходящим антибиотиком;
  • при выраженном воспалительном синдроме, мешающем выздоровлению.

Даже в этих случаях дозы должны быть минимальными, а курс — максимально коротким.

Что делать при боли и жаре во время инфекции

Лучшее решение для облегчения состояния — парацетамол. Он снимает температуру и дискомфорт, но не вмешивается в работу иммунной системы и не увеличивает риск осложнений.

Использовать такую комбинацию можно только по строгим медицинским показаниям и под наблюдением врача. В остальных случаях безопаснее ограничиться парацетамолом и дождаться назначения специалиста.

Уточнения

Таблетка — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину
Домашние животные
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
Mahindra BE 6 Batman Edition: золотые акценты и символ летучей мыши — что под капотом
Статистика Поднебесной: Россия увеличила закупки китайского винограда в 3 раза
Гаджет Heat It избавит от зуда после укусов комаров: как это работает
Влияние сна на здоровье: как режим может уменьшить риски у пациентов с сердечной недостаточностью
Зоопсихологи: растопыренная ладонь воспринимается кошкой как сигнал угрозы
Тега-Кей: озёрный рай Южной Каролины
Самбист Елисеев: тяга эластичной ленты укрепляет мышцы плечевого пояса
Мелкие луковицы можно высаживать до середины октября для зелени, говорят эксперты
Ида Галич посоветовала к прочтению книгу для мамочек Еда, сон, любовь
Приготовление драников за 10 минут: эксперты предложили использовать блендер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.