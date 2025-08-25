Союз, который убивает: привычные таблетки могут превратить обычную ангину в смертельный приговор

Врачи предупредили о риске осложнённых абсцессов при ангине после приёма НПВП

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда при ангине, бронхите или отите врач назначал не только антибиотик, но и противовоспалительное средство. И нередко пациенты, привыкшие к самостоятельному лечению, комбинируют эти препараты без консультации. Однако такая привычка может стоить очень дорого: сочетание нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) с антибиотиками в условиях инфекции не только бесполезно, но и потенциально опасно.

Почему НПВС могут быть опасны при инфекции

НПВС (ибупрофен, кетопрофен, диклофенак, напроксен, аспирин и др.) работают за счёт подавления воспаления. С одной стороны, это уменьшает боль, жар и отёк. Но у такого эффекта есть обратная сторона: воспаление — естественная защитная реакция организма, мобилизующая иммунную систему на борьбу с инфекцией. Подавляя её, НПВС создают благоприятные условия для размножения бактерий.

Результат — инфекция может протекать тяжелее, даже если параллельно принимается антибиотик. Снижается эффективность антибактериальной терапии, повышается риск осложнений.

К чему это может привести

Медицинская практика и исследования показывают:

Абсцессы при ангине: гнойные осложнения вместо быстрого выздоровления.

гнойные осложнения вместо быстрого выздоровления. Инфекции кожи и мягких тканей: включая опасный некротизирующий фасциит.

включая опасный некротизирующий фасциит. Сепсис: попадание бактерий в кровь, угрожающее жизни.

попадание бактерий в кровь, угрожающее жизни. Осложнённые ЛОР-заболевания: флегмоны, медиастинит.

флегмоны, медиастинит. Пневмония и плеврит: тяжёлые поражения дыхательной системы.

тяжёлые поражения дыхательной системы. Неврологические инфекции: абсцессы мозга, менингит.

Особенно часто такие осложнения вызывают пневмококки и стрептококки. Причём трагический сценарий возможен даже после короткого курса НПВС.

Маскировка симптомов и ложное чувство безопасности

Ещё одна опасность — НПВС могут "стереть" симптомы. Пациент ощущает облегчение, думает, что стало лучше, и откладывает визит к врачу. В итоге инфекция развивается скрыто, а когда симптомы возвращаются, болезнь оказывается в запущенной стадии.

Риск при вирусных инфекциях

Противовоспалительные средства могут усугублять течение и вирусных заболеваний: ветряной оспы у детей, опоясывающего лишая у взрослых. Даже если человек параллельно получает антибиотики, процесс заживления замедляется.

Есть ли ситуации, когда комбинация оправдана?

Да, но это исключения. Сочетание НПВС и антибиотиков может быть назначено врачом:

при тяжёлых воспалительных процессах, когда важно снять отёк и боль;

если инфекция полностью контролируется подходящим антибиотиком;

при выраженном воспалительном синдроме, мешающем выздоровлению.

Даже в этих случаях дозы должны быть минимальными, а курс — максимально коротким.

Что делать при боли и жаре во время инфекции

Лучшее решение для облегчения состояния — парацетамол. Он снимает температуру и дискомфорт, но не вмешивается в работу иммунной системы и не увеличивает риск осложнений.

Использовать такую комбинацию можно только по строгим медицинским показаниям и под наблюдением врача. В остальных случаях безопаснее ограничиться парацетамолом и дождаться назначения специалиста.

