Союз, который убивает: привычные таблетки могут превратить обычную ангину в смертельный приговор

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда при ангине, бронхите или отите врач назначал не только антибиотик, но и противовоспалительное средство. И нередко пациенты, привыкшие к самостоятельному лечению, комбинируют эти препараты без консультации. Однако такая привычка может стоить очень дорого: сочетание нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) с антибиотиками в условиях инфекции не только бесполезно, но и потенциально опасно.
НПВС (ибупрофен, кетопрофен, диклофенак, напроксен, аспирин и др.) работают за счёт подавления воспаления. С одной стороны, это уменьшает боль, жар и отёк. Но у такого эффекта есть обратная сторона: воспаление — естественная защитная реакция организма, мобилизующая иммунную систему на борьбу с инфекцией. Подавляя её, НПВС создают благоприятные условия для размножения бактерий.
Результат — инфекция может протекать тяжелее, даже если параллельно принимается антибиотик. Снижается эффективность антибактериальной терапии, повышается риск осложнений.
Медицинская практика и исследования показывают:
Особенно часто такие осложнения вызывают пневмококки и стрептококки. Причём трагический сценарий возможен даже после короткого курса НПВС.
Ещё одна опасность — НПВС могут "стереть" симптомы. Пациент ощущает облегчение, думает, что стало лучше, и откладывает визит к врачу. В итоге инфекция развивается скрыто, а когда симптомы возвращаются, болезнь оказывается в запущенной стадии.
Противовоспалительные средства могут усугублять течение и вирусных заболеваний: ветряной оспы у детей, опоясывающего лишая у взрослых. Даже если человек параллельно получает антибиотики, процесс заживления замедляется.
Да, но это исключения. Сочетание НПВС и антибиотиков может быть назначено врачом:
Даже в этих случаях дозы должны быть минимальными, а курс — максимально коротким.
Лучшее решение для облегчения состояния — парацетамол. Он снимает температуру и дискомфорт, но не вмешивается в работу иммунной системы и не увеличивает риск осложнений.
Использовать такую комбинацию можно только по строгим медицинским показаниям и под наблюдением врача. В остальных случаях безопаснее ограничиться парацетамолом и дождаться назначения специалиста.
