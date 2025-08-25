Скрытая угроза: уролог назвала симптомы рака мочевого пузыря, которые легко пропустить

Уролог, рефлексотерапевт и специалист по УЗИ из Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Мартазинова сообщила, что прямой связи между хроническим циститом и возникновением онкологических заболеваний не выявлено. Тем не менее, существует множество факторов, которые могут способствовать развитию рака мочевого пузыря.

Боль внизу живота у девушки

Уролог подчеркнула, что одним из ключевых факторов риска является курение, что увеличивает вероятность злокачественных опухолей в 4-7 раз по сравнению с людьми, которые не курят. Отказ от курения настоятельно рекомендуется в качестве важной профилактической меры.

Возраст также играет значительную роль: около 90% случаев рака мочевого пузыря диагностируется у людей старше 55 лет. Люди, занятые на производствах, где они постоянно контактируют с химическими веществами, также находятся в группе повышенного риска, уточняет Газета.Ru.

Длительное воздействие вредных веществ на внутреннюю оболочку мочевого пузыря может привести к изменению клеток и развитию злокачественной опухоли. Хроническое воспаление, а также длительное раздражение слизистой мочевого пузыря из-за камней или инородных тел также могут способствовать возникновению опухоли. Наследственность также важна: если у близких родственников был рак мочевого пузыря, риск заболевания возрастает.

Наиболее распространенным и часто первым симптомом рака мочевого пузыря является кровь в моче, которая встречается в 90% случаев.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

кровь в моче;

частое мочеиспускание;

внезапные и сильные позывы к мочеиспусканию, которые трудно сдержать;

болезненное мочеиспускание;

боли в пояснице или боку;

тазовая боль или боль в промежности;

боль в костях (на поздних стадиях);

потеря веса;

постоянная слабость;

снижение аппетита;

отёки ног;

ощущение образования внизу живота.

При появлении тревожных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к урологу, поскольку раннее выявление заболевания значительно повышает шансы на успешное лечение.

Уточнения

Цисти́т (от греч. κύστις «пузырь») — воспаление мочевого пузыря.

