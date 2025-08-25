Скрытая угроза: уролог назвала симптомы рака мочевого пузыря, которые легко пропустить

Уролог, рефлексотерапевт и специалист по УЗИ из Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Мартазинова сообщила, что прямой связи между хроническим циститом и возникновением онкологических заболеваний не выявлено. Тем не менее, существует множество факторов, которые могут способствовать развитию рака мочевого пузыря.
Уролог подчеркнула, что одним из ключевых факторов риска является курение, что увеличивает вероятность злокачественных опухолей в 4-7 раз по сравнению с людьми, которые не курят. Отказ от курения настоятельно рекомендуется в качестве важной профилактической меры.
Возраст также играет значительную роль: около 90% случаев рака мочевого пузыря диагностируется у людей старше 55 лет. Люди, занятые на производствах, где они постоянно контактируют с химическими веществами, также находятся в группе повышенного риска, уточняет Газета.Ru.
Длительное воздействие вредных веществ на внутреннюю оболочку мочевого пузыря может привести к изменению клеток и развитию злокачественной опухоли. Хроническое воспаление, а также длительное раздражение слизистой мочевого пузыря из-за камней или инородных тел также могут способствовать возникновению опухоли. Наследственность также важна: если у близких родственников был рак мочевого пузыря, риск заболевания возрастает.
Наиболее распространенным и часто первым симптомом рака мочевого пузыря является кровь в моче, которая встречается в 90% случаев.
При появлении тревожных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к урологу, поскольку раннее выявление заболевания значительно повышает шансы на успешное лечение.
Цисти́т (от греч. κύστις «пузырь») — воспаление мочевого пузыря.
