Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты системы охлаждения: как выбрать правильный антифриз и не угробить мотор
Шокирующая сумма: во сколько обходится проведение Новой волны
Засуха уничтожает пасеки: Болгарский мёд дорожает из-за катастрофической смертности пчёл
Билеты из Новосибирска в Дубай на Новый год от 27,6 тыс. руб. — данные S7 Airlines
Проверенные способы удержания влаги в теплице: мульча, капельный полив и притенение
Учёные из CityUHK создали транзисторы, способные преодолеть пределы закона Мура
Самый любимый: Алёна Водонаева показала подросшего сына-красавца Богдана
Этот десерт выглядит просто, но скрывает вкус, который сложно забыть
Шалфей лечит голову от главного страха — увидеть себя старше

Скрытая угроза: уролог назвала симптомы рака мочевого пузыря, которые легко пропустить

Уролог Мартазинова: кровь в моче — первый и главный симптом рака мочевого пузыря
2:22
Здоровье

Уролог, рефлексотерапевт и специалист по УЗИ из Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Мартазинова сообщила, что прямой связи между хроническим циститом и возникновением онкологических заболеваний не выявлено. Тем не менее, существует множество факторов, которые могут способствовать развитию рака мочевого пузыря.

Боль внизу живота у девушки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Боль внизу живота у девушки

Уролог подчеркнула, что одним из ключевых факторов риска является курение, что увеличивает вероятность злокачественных опухолей в 4-7 раз по сравнению с людьми, которые не курят. Отказ от курения настоятельно рекомендуется в качестве важной профилактической меры.

Возраст также играет значительную роль: около 90% случаев рака мочевого пузыря диагностируется у людей старше 55 лет. Люди, занятые на производствах, где они постоянно контактируют с химическими веществами, также находятся в группе повышенного риска, уточняет Газета.Ru.

Длительное воздействие вредных веществ на внутреннюю оболочку мочевого пузыря может привести к изменению клеток и развитию злокачественной опухоли. Хроническое воспаление, а также длительное раздражение слизистой мочевого пузыря из-за камней или инородных тел также могут способствовать возникновению опухоли. Наследственность также важна: если у близких родственников был рак мочевого пузыря, риск заболевания возрастает.

Наиболее распространенным и часто первым симптомом рака мочевого пузыря является кровь в моче, которая встречается в 90% случаев.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

  • кровь в моче;
  • частое мочеиспускание;
  • внезапные и сильные позывы к мочеиспусканию, которые трудно сдержать;
  • болезненное мочеиспускание;
  • боли в пояснице или боку;
  • тазовая боль или боль в промежности;
  • боль в костях (на поздних стадиях);
  • потеря веса;
  • постоянная слабость;
  • снижение аппетита;
  • отёки ног;
  • ощущение образования внизу живота.

При появлении тревожных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к урологу, поскольку раннее выявление заболевания значительно повышает шансы на успешное лечение.

Уточнения

Цисти́т (от греч. κύστις «пузырь») — воспаление мочевого пузыря.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Сделка на миллионы: Рита Дакота продала недвижимость в Москве, включая квартиру и машину
Морозильник работает на износ? Эта хитрость продлит ему жизнь
Грязь грязью, а ремонт — по расписанию: метод, который спасёт трансмиссию, даже если авто увязло по колёса
Уролог Мартазинова: кровь в моче — первый и главный симптом рака мочевого пузыря
Лимонное дерево сбрасывает цветы? Виновата невидимая ошибка с ветками
От жары до горного холода и от уличной еды до ресторанов: как подготовиться к поездке в Индию
Тайны материнства: как Валентина Иванова справляется без Тимати с новорождённой дочерью
Водителям напомнили о видах надписей на авто, за которые можно получить штраф
Молочные реки, горькие берега: кто спас Чекмагушевский завод в Башкирии от забвения
Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.