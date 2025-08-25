Пародонтит отступает: российские ученые создали инструмент, который изменит правила игры в стоматологии — никаких воспалений

Пародонтит под контролем: ученые из Пензы создали инструмент для полировки корня зуба, избавляющий от воспалений

Учёные Пензенского государственного университета разработали инновационный инструмент для полировки корня зуба, который значительно улучшит лечение заболеваний дёсен. Об этом объявил Минобрнауки России.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молодая девушка с красивой улыбкой

Пародонтит — это воспалительное заболевание дёсен, вызванное накоплением зубного камня. Камень повреждает ткани и связки зуба, что может привести к его потере. После удаления камня необходимо отполировать корень зуба, чтобы предотвратить дальнейшее травмирование и накопление нового налёта.

Существующие инструменты для полировки не всегда эффективны. Они могут травмировать дёсны, не подходят для сложных участков зуба и требуют частой замены насадок.

Новый инструмент, разработанный пензенскими учёными, имеет удобную ручку и силиконовую насадку, повторяющую форму корня зуба. Мягкий материал и тонкий профиль насадки обеспечивают безопасную полировку даже глубоких участков зуба. Гибкость инструмента снижает риск травмирования дёсен, а возможность провести всю процедуру за один раз без замены насадок экономит время.

Результаты клинических испытаний показали, что после использования нового инструмента корень зуба становится гладким, что уменьшает прилипание микробов. Через месяц у пациентов наблюдалось снижение кровоточивости, отёчности и покраснения дёсен, сообщает Газета.Ru.

Изобретение уже запатентовано и успешно прошло испытания в стоматологической клинике ПГУ, получив положительные отзывы врачей.

Уточнения

Пародонти́т — воспалительное заболевание тканей пародонта, характеризующееся прогрессирующим разрушением нормальной структуры альвеолярного отростка верхних челюстей или(и) альвеолярной части нижней челюсти.

