Серый сезон бьёт по режиму сна: как недостаток света крадёт бодрость

Пасмурные дни снижают выработку серотонина и ускоряют наступление усталости.

Почему в пасмурную погоду клонит в сон

Психотерапевт Ирина Крашкина объясняет, что в это время мелатонин начинает вырабатываться раньше обычного, поэтому сонливость наступает уже к вечеру.

Свет как лекарство

Справиться с этим состоянием можно с помощью света. Врач советует выходить на прогулку хотя бы на 15 минут утром, лучше до 10 часов, чтобы "завести" биологические часы. Если такой возможности нет, стоит распахнуть занавески и включить яркий свет в комнате.

Движение и настроение

Регулярная активность помогает бороться с апатией. Достаточно получаса быстрой ходьбы в день: это тренирует сердце и стимулирует выработку эндорфинов. По словам Ирины Крашкиной, "ноги должны двигаться, а голова — немного отдыхать. Уже через 7 дней мысли станут яснее, а усталость исчезнет".

Питание и энергия

К августу у многих возникает дефицит белка, который необходим для синтеза дофамина и серотонина. Врач рекомендует включать белковые продукты в рацион: на завтрак — творог, яйца, йогурт, а в обед — курицу, рыбу или бобовые. Через несколько дней уровень энергии станет стабильнее, а дневная сонливость уменьшится.

