Ваша кровь может стать вашим врагом: названа группа, которая провоцирует инсульты

Медики утверждают: именно первая группа крови обладает уникальной особенностью — её носители меньше других подвержены болезням сердца и сосудов.
Секрет в том, что в крови людей с первой группой содержится меньше протромботических агентов — факторов свертывания и факторов Валлебранда. Проще говоря, у них ниже риск образования тромбов, которые и становятся причиной инсультов и инфарктов.
Интересно, что группа крови может рассказать не только о рисках для сердца. По словам врачей, она связана и с репродуктивным здоровьем. Например, у женщин с третьей группой крови реже возникают трудности с зачатием — этот факт подтверждают многочисленные исследования.
Таким образом, группа крови — это не просто медицинская характеристика, а важный показатель, который способен подсказать о состоянии организма и его склонности к определённым заболеваниям.
Сущность репродуктивного здоровья - состояние полного соматического, эмоционального, интеллектуального и социального благополучия в отношении сексуальности.
