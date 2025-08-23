Ваша кровь может стать вашим врагом: названа группа, которая провоцирует инсульты

Врачи: первая группа крови снижает риск развития инфаркта и инсульта

Медики утверждают: именно первая группа крови обладает уникальной особенностью — её носители меньше других подвержены болезням сердца и сосудов.

Почему именно первая группа

Секрет в том, что в крови людей с первой группой содержится меньше протромботических агентов — факторов свертывания и факторов Валлебранда. Проще говоря, у них ниже риск образования тромбов, которые и становятся причиной инсультов и инфарктов.

Что ещё можно узнать по группе крови

Интересно, что группа крови может рассказать не только о рисках для сердца. По словам врачей, она связана и с репродуктивным здоровьем. Например, у женщин с третьей группой крови реже возникают трудности с зачатием — этот факт подтверждают многочисленные исследования.

Таким образом, группа крови — это не просто медицинская характеристика, а важный показатель, который способен подсказать о состоянии организма и его склонности к определённым заболеваниям.

