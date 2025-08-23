Ваша кровь может стать вашим врагом: названа группа, которая провоцирует инсульты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:03
Здоровье

Медики утверждают: именно первая группа крови обладает уникальной особенностью — её носители меньше других подвержены болезням сердца и сосудов.

Медицинское освидетельствование водителя
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медицинское освидетельствование водителя

Почему именно первая группа

Секрет в том, что в крови людей с первой группой содержится меньше протромботических агентов — факторов свертывания и факторов Валлебранда. Проще говоря, у них ниже риск образования тромбов, которые и становятся причиной инсультов и инфарктов.

Что ещё можно узнать по группе крови

Интересно, что группа крови может рассказать не только о рисках для сердца. По словам врачей, она связана и с репродуктивным здоровьем. Например, у женщин с третьей группой крови реже возникают трудности с зачатием — этот факт подтверждают многочисленные исследования.

Таким образом, группа крови — это не просто медицинская характеристика, а важный показатель, который способен подсказать о состоянии организма и его склонности к определённым заболеваниям.

Уточнения

Сущность репродуктивного здоровья - состояние полного соматического, эмоционального, интеллектуального и социального благополучия в отношении сексуальности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
