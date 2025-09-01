Загар включается с опозданием: часы тишины после солнца решают судьбу кожи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные из Израиля объяснили, почему кожа темнеет только спустя несколько часов после солнечных ванн.

Загар и тан-линии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загар и тан-линии

Почему загар проявляется не сразу

После воздействия ультрафиолета организм в первую очередь направляет силы на восстановление повреждённой ДНК в клетках. В этот момент выработка меланина — пигмента, который придаёт коже тёмный оттенок, временно подавляется.

Роль меланина

Меланин защищает кожу от радиации, но его синтез запускается лишь после того, как завершится процесс восстановления ДНК. Именно поэтому загар появляется не сразу, а спустя несколько часов.

Зачем нужен такой механизм

Учёные считают, что этот приоритет — сначала ремонт ДНК, а затем защита кожи — является способом предохранить гены от мутаций. Такой механизм снижает риск повреждений, которые могут привести к онкологическим заболеваниям кожи.

Уточнения

Меланины - высокомолекулярные пигменты, которые имеют нерегулярную структуру и сложный химический состав.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
