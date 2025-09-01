Устойчивость растёт, но и ответ готов: как ИИ выбил оружие из рук супербактерий

Учёные из Массачусетского технологического института разработали новые антибиотики при помощи искусственного интеллекта.
Эти препараты могут оказаться эффективными против самых опасных супербактерий — гонореи и метициллинрезистентного золотистого стафилококка.
Как работал алгоритм
Исследователи применили генеративные алгоритмы ИИ, которые создали более 36 миллионов молекулярных соединений. Из этого огромного списка удалось выделить два перспективных препарата. Их протестировали сначала в лаборатории, а затем на мышах.
Результаты исследований
ИИ предсказывал, какие молекулы могут действовать как антибиотики, избегая структур, способных повредить человеку или повторять уже существующие лекарства. В итоге оба новых соединения смогли уничтожать штаммы бактерий, которые становятся всё более устойчивыми к традиционным методам лечения.
Новые препараты
Первый препарат, получивший название NG1, был создан специально для борьбы с гонореей — заболеванием, которое всё хуже поддаётся лечению антибиотиками. Второй — DN1 — показал высокую эффективность против метициллинрезистентного золотистого стафилококка, опасного своими устойчивыми к лечению формами.
Антибио́тики - природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.
Антибио́тикорезисте́нтность - частный случай устойчивости к противомикробным препаратам, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам.
