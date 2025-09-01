Устойчивость растёт, но и ответ готов: как ИИ выбил оружие из рук супербактерий

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Массачусетского технологического института разработали новые антибиотики при помощи искусственного интеллекта.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Прорыв в медицине с помощью ИИ

Эти препараты могут оказаться эффективными против самых опасных супербактерий — гонореи и метициллинрезистентного золотистого стафилококка.

Как работал алгоритм

Исследователи применили генеративные алгоритмы ИИ, которые создали более 36 миллионов молекулярных соединений. Из этого огромного списка удалось выделить два перспективных препарата. Их протестировали сначала в лаборатории, а затем на мышах.

Результаты исследований

ИИ предсказывал, какие молекулы могут действовать как антибиотики, избегая структур, способных повредить человеку или повторять уже существующие лекарства. В итоге оба новых соединения смогли уничтожать штаммы бактерий, которые становятся всё более устойчивыми к традиционным методам лечения.

Новые препараты

Первый препарат, получивший название NG1, был создан специально для борьбы с гонореей — заболеванием, которое всё хуже поддаётся лечению антибиотиками. Второй — DN1 — показал высокую эффективность против метициллинрезистентного золотистого стафилококка, опасного своими устойчивыми к лечению формами.

Уточнения

Антибио́тики - природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.



Антибио́тикорезисте́нтность - частный случай устойчивости к противомикробным препаратам, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам.

