Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Колониальная архитектура Мексики поражает — но что именно скрыто за фасадами дворцов
Россия встречает сентябрь теплом: синоптики удивили прогнозом
Кожа тускнеет и сохнет после 50 — но есть привычки, которые меняют этот сценарий
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Играют на тревожности: как не попасться на новую удочку мошенников
Зоомагазины вам этого не расскажут: как сделать идеальный совок для лотка быстро и за ноль рублей
Усталость превращается в источник силы: этот приём резко повышает эффективность тренировки
Причина смешная: почему Моргенштерна* не захотели впускать в США
Сочные и лёгкие: котлеты, которые делают мясо воздушным — секрет в одном простом овоще

Устойчивость растёт, но и ответ готов: как ИИ выбил оружие из рук супербактерий

1:24
Здоровье

Учёные из Массачусетского технологического института разработали новые антибиотики при помощи искусственного интеллекта.

Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Прорыв в медицине с помощью ИИ

Эти препараты могут оказаться эффективными против самых опасных супербактерий — гонореи и метициллинрезистентного золотистого стафилококка.

Как работал алгоритм

Исследователи применили генеративные алгоритмы ИИ, которые создали более 36 миллионов молекулярных соединений. Из этого огромного списка удалось выделить два перспективных препарата. Их протестировали сначала в лаборатории, а затем на мышах.

Результаты исследований

ИИ предсказывал, какие молекулы могут действовать как антибиотики, избегая структур, способных повредить человеку или повторять уже существующие лекарства. В итоге оба новых соединения смогли уничтожать штаммы бактерий, которые становятся всё более устойчивыми к традиционным методам лечения.

Новые препараты

Первый препарат, получивший название NG1, был создан специально для борьбы с гонореей — заболеванием, которое всё хуже поддаётся лечению антибиотиками. Второй — DN1 — показал высокую эффективность против метициллинрезистентного золотистого стафилококка, опасного своими устойчивыми к лечению формами.

Уточнения

Антибио́тики - природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Антибио́тикорезисте́нтность - частный случай устойчивости к противомикробным препаратам, когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Россия встречает сентябрь теплом: синоптики удивили прогнозом
Кожа тускнеет и сохнет после 50 — но есть привычки, которые меняют этот сценарий
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Устойчивость растёт, но и ответ готов: как ИИ выбил оружие из рук супербактерий
Играют на тревожности: как не попасться на новую удочку мошенников
Зоомагазины вам этого не расскажут: как сделать идеальный совок для лотка быстро и за ноль рублей
Усталость превращается в источник силы: этот приём резко повышает эффективность тренировки
Причина смешная: почему Моргенштерна* не захотели впускать в США
Сочные и лёгкие: котлеты, которые делают мясо воздушным — секрет в одном простом овоще
Космические лучи проберутся в тайники Цинь Шихуанди — гробница может раскрыть древнюю угрозу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.