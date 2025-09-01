Гуава заряжает организм сильнее апельсина — но её настоящая сила кроется в другом

Гуава — один из самых питательных тропических фруктов.
Её ценят не только за вкус, но и за высокое содержание витаминов, минералов и антиоксидантов. О полезных свойствах этого плода рассказала диетолог Марьяна Джутова.
Витамины и минералы
Антиоксиданты и защита от болезней
Гуава богата полифенолами, ликопином, кверцетином и рутином. Эти вещества снижают окислительный стресс, уменьшают воспаление, замедляют процессы старения и помогают в профилактике хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака.
Клетчатка и здоровье кишечника
В 100 г гуавы содержится до 5,4 г клетчатки. Она улучшает пищеварение, предотвращает запоры и поддерживает баланс микрофлоры кишечника. Экстракт плода подавляет рост патогенных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла. Незрелая гуава благодаря вяжущим свойствам используется в народной медицине для снятия диареи.
Гуа́ва - род растений семейства Миртовые, включает в себя около 100 видов.
