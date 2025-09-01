Гуава заряжает организм сильнее апельсина — но её настоящая сила кроется в другом

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гуава — один из самых питательных тропических фруктов.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гуава

Чем полезна гуава

Её ценят не только за вкус, но и за высокое содержание витаминов, минералов и антиоксидантов. О полезных свойствах этого плода рассказала диетолог Марьяна Джутова.

Витамины и минералы

Витамин C: до 228 мг на 100 г — в четыре раза больше, чем в апельсине. Поддерживает иммунитет, помогает синтезу коллагена, защищает клетки от окисления и улучшает усвоение железа.

Витамины группы B: участвуют в обмене веществ, работе нервной системы и синтезе гемоглобина.

Витамин A и каротиноиды: важны для зрения, кожи и иммунной системы.

Минералы: калий нормализует давление, магний регулирует работу сердца, медь и марганец помогают антиоксидантной защите.

Антиоксиданты и защита от болезней

Гуава богата полифенолами, ликопином, кверцетином и рутином. Эти вещества снижают окислительный стресс, уменьшают воспаление, замедляют процессы старения и помогают в профилактике хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака.

Клетчатка и здоровье кишечника

В 100 г гуавы содержится до 5,4 г клетчатки. Она улучшает пищеварение, предотвращает запоры и поддерживает баланс микрофлоры кишечника. Экстракт плода подавляет рост патогенных бактерий, таких как кишечная палочка и сальмонелла. Незрелая гуава благодаря вяжущим свойствам используется в народной медицине для снятия диареи.

Уточнения

Гуа́ва - род растений семейства Миртовые, включает в себя около 100 видов.

