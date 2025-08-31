Безопасный выбор белкового напитка для восстановления после тренировки: как протеин помогает контролировать аппетит при дефиците калорий

Сочетание протеинового порошка с кофе стало популярным среди спортсменов, тех, кто худеет, и сторонников здорового образа жизни. Но насколько это полезно и безопасно, разъяснила эксперт по питанию Дженнифер Лефтон.
Быстрый доступ к белку: Это удобный способ быстро получить часть суточной нормы белка, что важно для роста и восстановления мышц после тренировки.
Польза для женщин в постменопаузе: Для женщин, занимающихся силовыми тренировками, добавление протеина в кофе может быть особенно полезным для поддержания мышечной массы.
Чувство сытости: Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, что важно при дефиците калорий, например, при снижении веса или в случае преддиабета.
Поддержка мышц при дефиците калорий: Белок защищает мышцы при дефиците калорий, что важно для людей, перенёсших бариатрическую операцию или следящих за питанием.
Качество протеина: Важно выбирать сертифицированные протеиновые добавки, так как некоторые несертифицированные порошки могут содержать тяжёлые металлы или запрещённые вещества.
Не для всех: Кофе с протеиновым порошком не подойдёт тем, кто страдает от непереносимости лактозы, аллергии на молочные продукты или заболеваниями почек. В таких случаях важно проконсультироваться с врачом перед употреблением.
Таким образом, сочетание кофе и протеина может быть полезным, но стоит соблюдать осторожность в выборе добавок и учитывать индивидуальные особенности здоровья.
