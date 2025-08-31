Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не довести дело до выстрела ГИБДД: нюансы, о которых забывают водители
Ручная кладь подорожает в 3 раза: ловушка за красивыми цифрами от Ryanair — как избежать штрафа
Забудьте про покой — активность спасает от разрушения: вот как тренироваться при болях в спине
Алжир – жемчужина Африки: путешественница делится личным опытом и секретами идеального отдыха
Секретный код генетического тестирования: вот что поможет узнать ваши заболевания
Так не работает: Мария Погребняк высмеяла слова Дани Милохина о многодетном отцовстве
Даже самый добрый пёс может вцепиться в лицо: 10 невинных детских действий, вызывающих агрессию
Никогда не наказывайте собаку за это: как два простых изменения в прогулке решат проблему навсегда
Где в столице спрятан уголок Поднебесной: парк, который переносит в Запретный город

Безопасный выбор белкового напитка для восстановления после тренировки: как протеин помогает контролировать аппетит при дефиците калорий

1:16
Здоровье

Сочетание протеинового порошка с кофе стало популярным среди спортсменов, тех, кто худеет, и сторонников здорового образа жизни. Но насколько это полезно и безопасно, разъяснила эксперт по питанию Дженнифер Лефтон.

Латте без кофемашины: рецепт для дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Латте без кофемашины: рецепт для дома

Плюсы сочетания кофе и протеина:

  1. Быстрый доступ к белку: Это удобный способ быстро получить часть суточной нормы белка, что важно для роста и восстановления мышц после тренировки.

  2. Польза для женщин в постменопаузе: Для женщин, занимающихся силовыми тренировками, добавление протеина в кофе может быть особенно полезным для поддержания мышечной массы.

  3. Чувство сытости: Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, что важно при дефиците калорий, например, при снижении веса или в случае преддиабета.

  4. Поддержка мышц при дефиците калорий: Белок защищает мышцы при дефиците калорий, что важно для людей, перенёсших бариатрическую операцию или следящих за питанием.

Возможные риски:

  • Качество протеина: Важно выбирать сертифицированные протеиновые добавки, так как некоторые несертифицированные порошки могут содержать тяжёлые металлы или запрещённые вещества.

  • Не для всех: Кофе с протеиновым порошком не подойдёт тем, кто страдает от непереносимости лактозы, аллергии на молочные продукты или заболеваниями почек. В таких случаях важно проконсультироваться с врачом перед употреблением.

Таким образом, сочетание кофе и протеина может быть полезным, но стоит соблюдать осторожность в выборе добавок и учитывать индивидуальные особенности здоровья.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Эти сорняки убивают не только урожай: ядовитые растения, которых стоит бояться
Эксперт по ЖКХ: кормление голубей не нарушает закон, если не создаёт антисанитарию
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Призрачный Неаполь: как чёрно-белый документальный фильм стал главным открытием Венецианского фестиваля
Донцова раскрыла правду о борьбе мужа с тремя видами рака
Ласковый тиран в доме: как кот использует ваши вещи, чтобы доказать своё господство
Фольга превращает старый холодильник в машину времени для продуктов
Самое ленивое лечо — хитрая заготовка, которая сохраняет вкус внутри перца
Парфюм, который работает против вас: проверка на возраст
Разрушение коленных суставов: как важна корректировка нагрузки в ранних стадиях болезни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.