Безопасный выбор белкового напитка для восстановления после тренировки: как протеин помогает контролировать аппетит при дефиците калорий

Здоровье

Сочетание протеинового порошка с кофе стало популярным среди спортсменов, тех, кто худеет, и сторонников здорового образа жизни. Но насколько это полезно и безопасно, разъяснила эксперт по питанию Дженнифер Лефтон.

Плюсы сочетания кофе и протеина:

Быстрый доступ к белку: Это удобный способ быстро получить часть суточной нормы белка, что важно для роста и восстановления мышц после тренировки. Польза для женщин в постменопаузе: Для женщин, занимающихся силовыми тренировками, добавление протеина в кофе может быть особенно полезным для поддержания мышечной массы. Чувство сытости: Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, что важно при дефиците калорий, например, при снижении веса или в случае преддиабета. Поддержка мышц при дефиците калорий: Белок защищает мышцы при дефиците калорий, что важно для людей, перенёсших бариатрическую операцию или следящих за питанием.

Возможные риски:

Качество протеина: Важно выбирать сертифицированные протеиновые добавки, так как некоторые несертифицированные порошки могут содержать тяжёлые металлы или запрещённые вещества.

Не для всех: Кофе с протеиновым порошком не подойдёт тем, кто страдает от непереносимости лактозы, аллергии на молочные продукты или заболеваниями почек. В таких случаях важно проконсультироваться с врачом перед употреблением.

Таким образом, сочетание кофе и протеина может быть полезным, но стоит соблюдать осторожность в выборе добавок и учитывать индивидуальные особенности здоровья.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

