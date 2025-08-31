Разрушение коленных суставов: как важна корректировка нагрузки в ранних стадиях болезни

Недавнее исследование, опубликованное в журнале The Lancet Rheumatology, предлагает интересное и простое решение для людей, страдающих от остеоартрита коленных суставов. Оказавшись на стадии, когда суставы начинают разрушаться, небольшие корректировки в походке могут оказать положительный эффект, снизив боль и замедлив разрушение.
Учёные выяснили, что небольшое разворачивание носков вовнутрь или наружу при ходьбе помогает оптимизировать угол постановки стопы. Это снижает нагрузку на коленные суставы, что особенно полезно на ранних стадиях остеоартрита.
В исследовании участвовали 68 человек среднего возраста (64 года), у которых был диагностирован остеоартрит коленного сустава. Все участники испытывали болевой синдром не менее 3 баллов по 11-балльной шкале, могли ходить на беговой дорожке без помощи и имели индекс массы тела ниже 35 кг/м².
Участников разделили на две группы:
Первая группа адаптировалась к новой постановке стопы, где пальцы смещались на 5 или 10 градусов в сторону, оптимальный угол определялся с помощью компьютерной симуляции.
Шестинедельный курс показал, что у участников экспериментальной группы:
Этот подход может стать доступным и эффективным способом улучшения состояния при остеоартрите на начальных этапах, не требуя значительных изменений в образе жизни или медикаментозной терапии.
Остеоартро́з - дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.