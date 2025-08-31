Разрушение коленных суставов: как важна корректировка нагрузки в ранних стадиях болезни

Недавнее исследование, опубликованное в журнале The Lancet Rheumatology, предлагает интересное и простое решение для людей, страдающих от остеоартрита коленных суставов. Оказавшись на стадии, когда суставы начинают разрушаться, небольшие корректировки в походке могут оказать положительный эффект, снизив боль и замедлив разрушение.

Простое изменение походки:

Учёные выяснили, что небольшое разворачивание носков вовнутрь или наружу при ходьбе помогает оптимизировать угол постановки стопы. Это снижает нагрузку на коленные суставы, что особенно полезно на ранних стадиях остеоартрита.

Участники исследования:

В исследовании участвовали 68 человек среднего возраста (64 года), у которых был диагностирован остеоартрит коленного сустава. Все участники испытывали болевой синдром не менее 3 баллов по 11-балльной шкале, могли ходить на беговой дорожке без помощи и имели индекс массы тела ниже 35 кг/м².

Эксперимент и результаты:

Участников разделили на две группы:

Первая группа адаптировалась к новой постановке стопы, где пальцы смещались на 5 или 10 градусов в сторону, оптимальный угол определялся с помощью компьютерной симуляции. Шестинедельный курс показал, что у участников экспериментальной группы:

Боль уменьшилась в среднем на 1,2 балла.

Нагрузка на коленный сустав снизилась на 7,5 %.

Этот подход может стать доступным и эффективным способом улучшения состояния при остеоартрите на начальных этапах, не требуя значительных изменений в образе жизни или медикаментозной терапии.

