Потеря жидкости — серьёзная угроза: как восстановить баланс и не допустить нарушений работы сердца

Летние месяцы могут приносить не только радости, но и риски для здоровья, особенно когда речь идет о рыбе и морепродуктах. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупреждает о возможных последствиях отравлений и гепатите А, которые могут быть связаны с неправильным хранением или приготовлением этих продуктов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат с морепродуктами и зеленью

Летние риски отравления морепродуктами:

Отравления морепродуктами могут проявляться в виде рвоты и диареи — это естественная защитная реакция организма, стремящегося избавиться от токсинов. Однако важно помнить:

Не мешать процессу очищения: Несмотря на неприятные симптомы, организм пытается избавиться от вредных веществ.

Предотвращение обезвоживания: Потеря жидкости и электролитов может вызвать серьёзные проблемы, такие как сбои в работе сердца и нервной системы. Для восстановления важно использовать растворы для регидратации или пить воду маленькими порциями (по чайной ложке каждые 5-10 минут).

Когда обращаться к врачу:

Не стоит медлить с визитом к врачу, если:

Рвота не прекращается в течение суток или усиливается.

Появляется сухость во рту и головокружение — это признаки серьёзного обезвоживания, требующие немедленной медицинской помощи.

Опасность гепатита А:

Вирус гепатита А может содержаться в морепродуктах, особенно если они были неправильно обработаны. Гепатит А часто маскируется под обычное отравление, но его лечение требует других подходов:

Гепатит А — это вирусное заболевание, которое может вызвать серьёзные проблемы с печенью.

Симптомы заболевания могут быть похожи на симптомы пищевого отравления, но требуют совершенно иной терапии.

Восстановление после болезни:

После исчезновения острых симптомов важно соблюдать щадящую диету для восстановления организма:

Подойдут нежирные супы, каши и овощи на пару.

Молочные продукты, сладкие фрукты и тяжёлая пища в первые дни после болезни могут вызвать нагрузку на пищеварение и стоит их избегать.

Лето — это время не только для наслаждения свежими морепродуктами, но и для осторожности. Соблюдение правил безопасности при их хранении и приготовлении, а также внимание к самочувствию могут помочь избежать неприятных последствий.

Уточнения

Морепроду́кты - пищевые продукты, добываемые в море, в том числе рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, водоросли, а также морские млекопитающие.

