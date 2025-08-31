Привычки, мешающие гормонам: как диета, сон и стресс нарушают баланс

Диета с дефицитом жиров:

Диета, основанная на низкокалорийных или обезжиренных продуктах, может привести к нехватке полезных жиров, которые необходимы для нормальной выработки гормонов. Полезные жиры (например, омега-3) участвуют в синтезе гормонов и поддержании их баланса. Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лицо в стрессе

Нарушения сна:

Позднее засыпание и использование гаджетов перед сном нарушают естественные циркадные ритмы, что напрямую влияет на гормоны. Также недосып, особенно если длится долго (менее пяти часов в сутки), может вызвать гормональные сбои и увеличить риск развития различных заболеваний.

Пропуск приёмов пищи:

Пропуская еду, вы нарушаете выработку гормонов, таких как грелин и лептин, которые регулируют чувство голода и насыщения. Дисбаланс этих гормонов может привести к ухудшению самочувствия, повышению аппетита или, наоборот, его снижению.