Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихий враг под землёй: один гость сводит на нет все старания — пока он живёт урожая не будет
Сентябрьский прогноз курса: на сколько ослабнет рубль и как к этому подготовиться
Скажите нет нейтральным обоям: создайте стильный интерьер с яркими акцентами
Скорость урегулирования вышла на новый уровень: Гордон отреагировала на извинения за фейк о своей личной жизни
Велопутешествие по Фюну: замки и сказочник Андерсен
Фальшивые научные публикации: на помощь ученым пришел неожиданный союзник
Леди Гага удивит фанатов ролью в Уэнсдэй: чего ждать от второго сезона
Tiggo 9 обещает комфорт бизнес-класса, но преподносит неожиданные сюрпризы
Кошка дерёт диван? Один неожиданный трюк решит проблему навсегда

Привычки, мешающие гормонам: как диета, сон и стресс нарушают баланс

1:09
Здоровье
Гормональные сбои часто связаны с образом жизни, и их можно предотвратить или минимизировать, если пересмотреть привычки. Эндокринолог Сильвия Мартинес указывает на несколько ключевых факторов, влияющих на гормональный баланс.

Влияние образа жизни на гормоны:

  1. Диета с дефицитом жиров:
    Диета, основанная на низкокалорийных или обезжиренных продуктах, может привести к нехватке полезных жиров, которые необходимы для нормальной выработки гормонов. Полезные жиры (например, омега-3) участвуют в синтезе гормонов и поддержании их баланса.

    Лицо в стрессе
    Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
    Лицо в стрессе

  2. Нарушения сна:
    Позднее засыпание и использование гаджетов перед сном нарушают естественные циркадные ритмы, что напрямую влияет на гормоны. Также недосып, особенно если длится долго (менее пяти часов в сутки), может вызвать гормональные сбои и увеличить риск развития различных заболеваний.

  3. Пропуск приёмов пищи:
    Пропуская еду, вы нарушаете выработку гормонов, таких как грелин и лептин, которые регулируют чувство голода и насыщения. Дисбаланс этих гормонов может привести к ухудшению самочувствия, повышению аппетита или, наоборот, его снижению.

  4. Дефицит физической активности и стресс:
    Недостаток регулярных физических нагрузок (особенно силовых тренировок) и хронический стресс могут вызвать гормональные нарушения. Силовые тренировки способствуют нормализации гормонов, таких как инсулин, тестостерон и эстроген, а стресс увеличивает уровень кортизола, что нарушает баланс других гормонов.

Как предотвратить гормональные сбои:

  • Сбалансированная диета: Включение здоровых жиров в рацион для поддержания гормонального фона.

  • Качество сна: Уделять внимание здоровому сну и избегать использования гаджетов перед сном.

  • Регулярные приёмы пищи: Стараться не пропускать приёмы пищи и соблюдать режим.

  • Физическая активность: Регулярные тренировки, особенно силовые, помогут поддерживать гормональный баланс.

  • Управление стрессом: Практики релаксации и управления стрессом будут способствовать нормализации гормонов.

Внимание к образу жизни, своевременная коррекция привычек и поддержание физической активности помогут минимизировать риски гормональных сбоев.

Уточнения

Гормо́ны - биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Скорость урегулирования вышла на новый уровень: Гордон отреагировала на извинения за фейк о своей личной жизни
Велопутешествие по Фюну: замки и сказочник Андерсен
Фальшивые научные публикации: на помощь ученым пришел неожиданный союзник
Леди Гага удивит фанатов ролью в Уэнсдэй: чего ждать от второго сезона
Tiggo 9 обещает комфорт бизнес-класса, но преподносит неожиданные сюрпризы
Кошка дерёт диван? Один неожиданный трюк решит проблему навсегда
Происшествие в Пшадском лесничестве: лесной пожар под Геленджиком ликвидирован
Когда асана становится диалогом: секрет популярности парной практики
Брюссель готовится к затягиванию конфликта: последствия для Европы
Он мягче чёрного, насыщеннее бежевого и роскошнее хаки: фаворит сезона уже в магазинах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.