Семечки, скрывающие вред: когда аппетит превращается в угрозу для здоровья

1:15
Здоровье

Семечки — это не только вкусная закуска, но и источник витаминов и микроэлементов, если употреблять их в меру. Однако стоит помнить, что они могут быть как полезными, так и вредными для здоровья в зависимости от того, как часто и в каком виде их употреблять.

семечки
Фото: wikipediа by Дмитрий Макеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
семечки

Полезные свойства:

  • Витамины и минералы: Семечки содержат витамины группы B, E, магний, железо и калий, которые важны для здоровья сердца, кожи и нервной системы.

  • Антиоксиданты: Благодаря содержанию витаминов и полезных жирных кислот, они обладают антиоксидантными свойствами, поддерживая иммунитет и замедляя процессы старения.

Вред:

  • Высокая калорийность: При всей своей питательности семечки очень калорийны — около 600 ккал на 100 граммов, что может привести к набору лишнего веса, если их есть без контроля.

  • Кадмий: В жареных семечках могут содержаться следы тяжёлого металла кадмия, который накапливается в организме, ослабляет почки и увеличивает риск остеопороза.

  • Канцерогенные вещества: Обжаривание семечек в старом масле может привести к образованию канцерогенов, что повышает риск развития онкологических заболеваний.

Как минимизировать вред:

  • Употреблять в меру: Ограничьте количество семечек — горсть пару раз в неделю будет вполне достаточно.

  • Предпочитайте сырые или сушёные семечки: Избегайте жареных с добавлением масла, чтобы снизить риск образования вредных веществ.

  • Соблюдайте баланс: Включайте семечки в разнообразный рацион, чтобы компенсировать их высокую калорийность и не перегружать организм.

Таким образом, умеренное потребление свежих или сушёных семечек может принести пользу, но важно помнить о рисках от жареных и слишком частых перекусов.

 

 

Уточнения

Остеопоро́з - хронически прогрессирующее системное метаболическое (обменное) заболевание скелета.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
