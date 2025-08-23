Опаснее, чем никотин: вейпы стали переносчиками потенциально смертельных инфекций

Вейпы представляют угрозу: американские учёные обнаружили грибки

Исследователи из Университета Флориды заявили, что пользователей одноразовых электронных сигарет подстерегает серьезная опасность — и дело вовсе не в химическом составе курительной смеси.

Фото: flickr.com by Обзор TBEC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина курит вейп

Долгое время споры вокруг вейпов велись в контексте никотина и добавок, однако неожиданная опасность пришла с другой стороны. Ученые обратили внимание на состояние мундштуков электронных устройств и провели масштабное исследование.

Исследование на добровольцах

В эксперименте участвовали 25 добровольцев, регулярно использующих вейпы. С поверхности мундштуков специалисты брали мазки и обнаружили на них колонии грибков. Причем около 80% этих микроорганизмов признаны потенциально патогенными.

Опасные микроорганизмы

Среди них особенно выделяется Cystobasidium minutum — грибок, который может провоцировать инфекции у людей с ослабленным иммунитетом. Также были выявлены представители родов Rhodotorula, Aureobasidium, Cystobasidium и Meyerozyma.

Последствия для организма

В лабораторных условиях, в опытах на грызунах, эти грибковые колонии вызывали симптомы хронического бронхита.

Почему грибки появляются именно на мундштуках

Специалисты отмечают, что перепады температур и влажная среда, образующаяся на мундштуках, создают идеальные условия для роста грибков.

Что советуют ученые

Пока данных о прямом влиянии этих микроорганизмов на здоровье человека нет, однако ученые настоятельно рекомендуют регулярно очищать устройства. В противном случае риск заражения остается высоким.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

