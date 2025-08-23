Гриб выглядит как деликатес, а действует как яд: главное осеннее заблуждение

Теплое и дождливое лето — идеальное время для любителей собирать грибы. Но вместе с урожаем в корзине можно «собрать» и серьезные проблемы со здоровьем.
Минздрав напоминает: чтобы лесная прогулка не закончилась больничной койкой, важно соблюдать простые правила.
Не доверяйте сортировку грибов детям и собирайте только те грибы, в которых абсолютно уверены. При малейших сомнениях лучше оставить находку в лесу.
Вернувшись домой, сразу приступайте к чистке и обработке. Даже самые привычные съедобные грибы становятся опасными, если их долго хранить в сыром виде.
Условно-съедобные грибы обязательно отваривайте дважды: не меньше 50 минут каждый раз, тщательно промывая под проточной водой.
Откажитесь от покупки переросших или поврежденных грибов — они тоже могут привести к серьезному недомоганию.
Категорически запрещено пробовать неизвестные грибы «на вкус» или готовить их без предварительного отваривания.
Не верьте советам, что грибной отвар можно использовать для приготовления пищи. Его нужно сливать — в жидкости остаются вредные вещества.
Не собирайте грибы рядом с автотрассами, промышленными предприятиями и в черте города.
Помните: пластинчатые грибы часто трудно отличить от ядовитых. Даже съедобные грибы нельзя давать маленьким детям, а также употреблять при заболеваниях печени и нарушениях обмена веществ.
