Гриб выглядит как деликатес, а действует как яд: главное осеннее заблуждение

Минздрав напомнил правила сбора грибов, чтобы избежать отравления

Теплое и дождливое лето — идеальное время для любителей собирать грибы. Но вместе с урожаем в корзине можно «собрать» и серьезные проблемы со здоровьем.

Главное правило — уверенность в находке

Минздрав напоминает: чтобы лесная прогулка не закончилась больничной койкой, важно соблюдать простые правила.

Не доверяйте сортировку грибов детям и собирайте только те грибы, в которых абсолютно уверены. При малейших сомнениях лучше оставить находку в лесу.

Обработка без промедления

Вернувшись домой, сразу приступайте к чистке и обработке. Даже самые привычные съедобные грибы становятся опасными, если их долго хранить в сыром виде.

Что делать с условно-съедобными грибами

Условно-съедобные грибы обязательно отваривайте дважды: не меньше 50 минут каждый раз, тщательно промывая под проточной водой.

Какие грибы стоит обходить стороной

Откажитесь от покупки переросших или поврежденных грибов — они тоже могут привести к серьезному недомоганию.

Категорически запрещено пробовать неизвестные грибы «на вкус» или готовить их без предварительного отваривания.

Грибной отвар — скрытая опасность

Не верьте советам, что грибной отвар можно использовать для приготовления пищи. Его нужно сливать — в жидкости остаются вредные вещества.

Где собирать грибы нельзя

Не собирайте грибы рядом с автотрассами, промышленными предприятиями и в черте города.

Кому лучше отказаться от грибных блюд

Помните: пластинчатые грибы часто трудно отличить от ядовитых. Даже съедобные грибы нельзя давать маленьким детям, а также употреблять при заболеваниях печени и нарушениях обмена веществ.

