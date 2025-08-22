Уроки на кухне, игры за партой: как многофункциональный стол ворует у детей здоровье

Неправильно организованное пространство для учебы может обернуться для ребенка серьезными проблемами со здоровьем. Чтобы этого избежать, необходимо с самого начала приучать школьника к правильной посадке, рассказал врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской Остеопатической Ассоциации Владимир Фролов.
«При таком положении тела голеностопный, коленный и тазобедренный суставы образуют углы в 90 градусов. Важно, чтобы позвоночник также сохранял вертикальное положение, а предплечья могли свободно, без напряжения, лежать на столе», – отметил он.
Специалист подчеркнул: длительное сидение в согнутом или искривленном положении может вызвать нарушения осанки, проблемы с пищеварением и дыханием. Более того, недостаток кислорода в организме отражается на работе головного мозга.
Еще один важный момент — расстояние от глаз до текста должно быть не меньше 30–35 сантиметров. Чем раньше ребенок привыкнет к правильному положению за столом, тем лучше для его здоровья.
Тесная школьная форма может негативно сказаться на здоровье ребенка и даже привести к образованию камней в почках. В первую очередь нужно смотреть на состав ткани: одежда должна быть из натуральных материалов, например шерсти или хлопка, которые позволяют коже «дышать» и отводят влагу, сообщает Москва 24.
