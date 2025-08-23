Тысячи людей не могут уснуть по вечерам: решение оказалось неожиданно простым

Ромашка и мелисса усиливают седативный эффект и помогают при бессоннице

Тысячи людей засыпают с трудом, ворочаясь по часу и больше. Но причина часто не в "сильной голове", а в теле — напряжённые мышцы и перевозбуждённая нервная система мешают переключиться в режим сна. Решение же удивительно простое: несколько лёгких упражнений, которые снимают зажимы и запускают процесс расслабления.

Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кровать

Расслабляем шею и плечи

Начните с мягких наклонов головы вниз. Почувствуйте, как вытягиваются мышцы шеи. Сделайте несколько плавных покачиваний из стороны в сторону — будто дерево колышется на ветру. Две минуты таких движений уже помогут отпустить дневное напряжение.

Синхронизируем движения

Добавьте плечи: повороты головы влево-вправо с лёгким подъёмом плеч улучшают кровообращение. Это снимает тяжесть в верхней части спины и помогает телу "вспомнить", как быть свободным без постоянного напряжения.

Мягкость — ключ к успеху

Не пытайтесь тянуть мышцы или работать в полную силу. Эти упражнения — не тренировка, а способ успокоить тело. Чем мягче и медленнее движения, тем быстрее придёт лёгкость.

Дыхание и атмосфера

Попробуйте синхронизировать дыхание с движениями: вдох через нос, медленный выдох через рот. Такой ритм снижает уровень тревожности и помогает мозгу "отключиться".

За час до сна приглушите свет, отложите телефон и включите спокойную музыку. Тёплый травяной чай (ромашка, мелисса) усилит эффект расслабления.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

