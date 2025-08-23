Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бразильская светящаяся акула вырезает из жертв куски плоти, словно формочкой
В Москве представят вездеход Terranica Expedition с запасом хода более 1000 км
Соберите кольраби, когда диаметр кочана достигает 6–10 см
Российский физик был задержан в Монголии: радиация в пустыне Гоби превышает норму
Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вернулась в Россию для профессиональной реализации
Delta и United столкнулись с исками за продажу несуществующих мест у окна
Для маскировки неровных стен в квартире используйте структурные обои
Переплата по микрозаймам радикально изменится: Госдума готовит закон
Джинсы с низкой талией — культовый тренд нулевых, который снова завоёвывает мир

Тысячи людей не могут уснуть по вечерам: решение оказалось неожиданно простым

Ромашка и мелисса усиливают седативный эффект и помогают при бессоннице
Здоровье

Тысячи людей засыпают с трудом, ворочаясь по часу и больше. Но причина часто не в "сильной голове", а в теле — напряжённые мышцы и перевозбуждённая нервная система мешают переключиться в режим сна. Решение же удивительно простое: несколько лёгких упражнений, которые снимают зажимы и запускают процесс расслабления.

Кровать
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Расслабляем шею и плечи

Начните с мягких наклонов головы вниз. Почувствуйте, как вытягиваются мышцы шеи. Сделайте несколько плавных покачиваний из стороны в сторону — будто дерево колышется на ветру. Две минуты таких движений уже помогут отпустить дневное напряжение.

Синхронизируем движения

Добавьте плечи: повороты головы влево-вправо с лёгким подъёмом плеч улучшают кровообращение. Это снимает тяжесть в верхней части спины и помогает телу "вспомнить", как быть свободным без постоянного напряжения.

Мягкость — ключ к успеху

Не пытайтесь тянуть мышцы или работать в полную силу. Эти упражнения — не тренировка, а способ успокоить тело. Чем мягче и медленнее движения, тем быстрее придёт лёгкость.

Дыхание и атмосфера

Попробуйте синхронизировать дыхание с движениями: вдох через нос, медленный выдох через рот. Такой ритм снижает уровень тревожности и помогает мозгу "отключиться".

За час до сна приглушите свет, отложите телефон и включите спокойную музыку. Тёплый травяной чай (ромашка, мелисса) усилит эффект расслабления.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Соберите кольраби, когда диаметр кочана достигает 6–10 см
Российский физик был задержан в Монголии: радиация в пустыне Гоби превышает норму
Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе вернулась в Россию для профессиональной реализации
Delta и United столкнулись с исками за продажу несуществующих мест у окна
Для маскировки неровных стен в квартире используйте структурные обои
Переплата по микрозаймам радикально изменится: Госдума готовит закон
Джинсы с низкой талией — культовый тренд нулевых, который снова завоёвывает мир
Быстрое охлаждение напитков: 4 эффективных способа для пикника в бабье лето
Мила Йовович расхвалила своего мужа Пола в 16-ю годовщину их свадьбы
Диетологи назвали безопасные для похудения десерты — творог, фрукты и тёмный шоколад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.