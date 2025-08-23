Чай против старости и стресса: какой выбрать — чёрный, зелёный или травяной

Каждая чашка чая несёт свой эффект — бодрость, расслабление или поддержку здоровья. Но какой вариант выбрать, если хочется не только наслаждения, но и пользы?
В его составе — эпигаллокатехин галлат (EGCG), мощный антиоксидант, который:
ускоряет обмен веществ;
борется со свободными радикалами;
помогает сохранить молодость кожи.
Главное условие — пить без сахара и не больше 3 чашек в день. Иначе избыток кофеина может вызвать тревожность и бессонницу.
Заваривание: вода 80 °C, настаивание 2-3 минуты.
Во время ферментации в нём образуются теафлавины, которые:
укрепляют сосуды;
снижают уровень холестерина;
придают напитку насыщенный вкус.
Чёрный чай отлично бодрит утром. Добавьте корицу или имбирь — и получите согревающий эффект.
Но высокая концентрация танинов делает его нежелательным при гастрите или язвенной болезни.
Заваривание: кипяток, 5 минут под крышкой.
Каждый сбор решает свою задачу:
ромашка снимает стресс и спазмы;
мята помогает пищеварению;
шиповник даёт мощную дозу витамина С.
Однако важно выбирать простые и проверенные составы. Экзотические смеси могут быть непредсказуемы для организма.
Заваривание: томление 10-15 минут.
Мёд, молоко или лимон делают вкус интереснее, но снижают часть полезных свойств. Если цель — максимум пользы, лучше пить чай без добавок.
Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
