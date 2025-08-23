Чай против старости и стресса: какой выбрать — чёрный, зелёный или травяной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чёрный чай укрепляет сосуды и снижает холестерин благодаря теафлавинам
1:48
Здоровье

Каждая чашка чая несёт свой эффект — бодрость, расслабление или поддержку здоровья. Но какой вариант выбрать, если хочется не только наслаждения, но и пользы?

Якутский чай с чагой и травами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Якутский чай с чагой и травами

Зелёный чай — антиоксидантный лидер

В его составе — эпигаллокатехин галлат (EGCG), мощный антиоксидант, который:

  • ускоряет обмен веществ;

  • борется со свободными радикалами;

  • помогает сохранить молодость кожи.

Главное условие — пить без сахара и не больше 3 чашек в день. Иначе избыток кофеина может вызвать тревожность и бессонницу.

Заваривание: вода 80 °C, настаивание 2-3 минуты.

Чёрный чай — энергия и поддержка сосудов

Во время ферментации в нём образуются теафлавины, которые:

  • укрепляют сосуды;

  • снижают уровень холестерина;

  • придают напитку насыщенный вкус.

Чёрный чай отлично бодрит утром. Добавьте корицу или имбирь — и получите согревающий эффект.

Но высокая концентрация танинов делает его нежелательным при гастрите или язвенной болезни.

Заваривание: кипяток, 5 минут под крышкой.

Травяные чаи — природная аптека

Каждый сбор решает свою задачу:

  • ромашка снимает стресс и спазмы;

  • мята помогает пищеварению;

  • шиповник даёт мощную дозу витамина С.

Однако важно выбирать простые и проверенные составы. Экзотические смеси могут быть непредсказуемы для организма.

Заваривание: томление 10-15 минут.

Что добавить в чай

Мёд, молоко или лимон делают вкус интереснее, но снижают часть полезных свойств. Если цель — максимум пользы, лучше пить чай без добавок.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
