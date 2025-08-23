Как стресс печатает морщины на лице и что остановит этот процесс

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стресс повышает уровень кортизола и замедляет выработку коллагена в коже
2:28
Здоровье

Задумывались ли вы, почему после сложной недели кожа выглядит уставшей, а под глазами появляются синяки? Это не совпадение. Стресс действительно отражается на лице.

Женщина в стрессе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в стрессе

Когда мы нервничаем, в кровь выбрасывается кортизол — гормон, который снижает выработку коллагена, усиливает воспалительные процессы и делает кожу более восприимчивой к высыпаниям.

К счастью, восстановить баланс можно без аптечных средств и дорогих процедур.

Дыхание — быстрый способ успокоить кожу

Самое простое, что вы можете сделать прямо сейчас — это дыхательная техника. Глубокие вдохи через нос и медленные выдохи через рот помогают снизить уровень кортизола.

Попробуйте метод "4-7-8":

  • вдох на 4 секунды;

  • задержка дыхания на 7 секунд;

  • выдох на 8 секунд.

Всего 5 минут в день — и кожа получает больше кислорода, появляется здоровый румянец.

Косметика с адаптогенами

В уход стоит добавить средства с экстрактами ашваганды, родиолы или центеллы. Эти компоненты помогают коже адаптироваться к стрессу и лучше восстанавливаться.

  • Утром наносите сыворотку или крем с адаптогенами перед SPF.

  • Вечером выбирайте лёгкий гель с гиалуроновой кислотой вместо тяжёлого крема — кожа будет увлажнённой, но не перегруженной.

Вечерние ритуалы против усталости

За час до сна снизьте яркость света, отложите телефон и зажгите свечу с лавандой. Это поможет телу "переключиться" в режим отдыха и уменьшит выброс стрессовых гормонов.

Быстрая альтернатива — йога для лица. Поднимите брови, широко улыбнитесь, затем расслабьтесь. Повторите 3 раза. Такой мини-комплекс снимает напряжение с лба и щёк.

Магний в рационе — природный антистресс

Добавьте в меню продукты с магнием:

  • орехи,

  • шпинат,

  • горький шоколад.

Они помогают нервной системе справляться с нагрузкой. А вот кофе и сладости лучше сократить — они лишь подбрасывают уровень кортизола.

Результат

Через пару недель таких простых изменений вы заметите, что кожа стала более ровной, а мелкие морщинки начали разглаживаться. Стресс можно держать под контролем — и ваше лицо скажет вам спасибо.

 Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
