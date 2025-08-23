Ударит внезапно и без пощады: в РФ ожидают вирус, к которому у нас нет иммунитета

Вирусологи предупреждают: в сезоне 2025/2026 годов россиянам предстоит встретиться с новым вариантом гонконгского гриппа. На первый взгляд это очередная разновидность знакомого вируса, однако медики советуют не относиться к нему легкомысленно — именно такие штаммы способны приводить к резким всплескам заболеваемости.
Гонконгский грипп (тип А, подтип H3N2) впервые заявил о себе в 1968 году и вызвал пандемию, унесшую около миллиона жизней по всему миру. С тех пор он не исчез, а продолжал мутировать, вызывая сезонные вспышки.
В 2025 году в России ожидается штамм A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) - он пришёл на смену прошлогоднему варианту A/Thailand/8/2022 (H3N2). Полностью "новым" этот вирус не является, но у россиян ещё нет к нему стойкого иммунитета, что и повышает риски.
Эксперты подчёркивают: новый вариант гонконгского гриппа не обладает уникальными мутациями и относится к сезонным возбудителям. Однако коварство именно в том, что организм большинства людей пока не знаком с этим штаммом. А это означает, что эпидемический процесс может развиваться быстрее, а число осложнений — быть выше.
Кроме того, параллельно с гонконгским гриппом в стране будет циркулировать и свиной грипп (H1N1). Он уже привычен для системы здравоохранения и стал менее агрессивным, но сочетание двух штаммов сразу создаёт дополнительную нагрузку.
Особое внимание врачи просят обратить на наиболее уязвимые категории:
Даже у людей без хронических диагнозов грипп способен вызывать тяжёлые осложнения — пневмонию, миокардит, поражение нервной системы.
Главная особенность гонконгского гриппа — его внезапное начало. Температура быстро поднимается до высоких цифр, появляются выраженные мышечные боли и общая интоксикация. Насморк и кашель обычно менее выражены, чем при других ОРВИ.
Важно понимать, что по одним только симптомам отличить грипп от других инфекций невозможно. Для точного диагноза используется ПЦР-исследование, которое позволяет не только выявить вирус, но и определить вероятность осложнённого течения.
Самым надёжным способом профилактики врачи называют прививку. В состав вакцины сезона 2025/2026 включены штаммы как свиного, так и гонконгского гриппа.
Антитела формируются в течение 2-4 недель, поэтому оптимальное время вакцинации — сентябрь-октябрь, чтобы успеть подготовиться к ожидаемому росту заболеваемости. Прививка снижает не только риск заражения, но и вероятность тяжёлых осложнений.
Новый штамм гонконгского гриппа нельзя назвать "неизвестным монстром", но именно он станет главным вызовом эпидемиологического сезона. Его опасность — в непредсказуемости и отсутствии иммунитета у населения. Своевременная вакцинация и внимательное отношение к собственному здоровью — лучший способ пройти сезон без осложнений, сообщает aif.ru.
Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.
