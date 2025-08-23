Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет идеальной яичницы-болтуньи: повара добавляют всего 1 ложку кукурузного крахмала
Биологи доказали, что золотые рыбки хранят навыки до года
Метро Новосибирска как музей: что скрывают плиты Дома ученых и библиотеки на Золотодолинской
Семена моркови под зиму сеют только при устойчивых заморозках — агрономы
Disney: поколение зумеров устало от ремейков, студия делает ставку на оригинал
Вечер в Хорватии обернулся финансовым шоком: ужин на набережной превратился в разочарование
Валерия раскрыла, что пластика не поможет женщинам с безжизненным взглядом
Эта 30-минутная тренировка с гантелями дома отлично проработает мышцы верха тела
30 минут до идеального тела: названа эффективная программа тренировок для начинающих

Ударит внезапно и без пощады: в РФ ожидают вирус, к которому у нас нет иммунитета

Вакцинация защитит от нового штамма гонконгского гриппа, заявили в Роспотребнадзоре
4:23
Здоровье

Вирусологи предупреждают: в сезоне 2025/2026 годов россиянам предстоит встретиться с новым вариантом гонконгского гриппа. На первый взгляд это очередная разновидность знакомого вируса, однако медики советуют не относиться к нему легкомысленно — именно такие штаммы способны приводить к резким всплескам заболеваемости.

Пожилая больная в маске
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая больная в маске

Откуда появился новый штамм

Гонконгский грипп (тип А, подтип H3N2) впервые заявил о себе в 1968 году и вызвал пандемию, унесшую около миллиона жизней по всему миру. С тех пор он не исчез, а продолжал мутировать, вызывая сезонные вспышки.

В 2025 году в России ожидается штамм A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) - он пришёл на смену прошлогоднему варианту A/Thailand/8/2022 (H3N2). Полностью "новым" этот вирус не является, но у россиян ещё нет к нему стойкого иммунитета, что и повышает риски.

Почему его не стоит недооценивать

Эксперты подчёркивают: новый вариант гонконгского гриппа не обладает уникальными мутациями и относится к сезонным возбудителям. Однако коварство именно в том, что организм большинства людей пока не знаком с этим штаммом. А это означает, что эпидемический процесс может развиваться быстрее, а число осложнений — быть выше.

Кроме того, параллельно с гонконгским гриппом в стране будет циркулировать и свиной грипп (H1N1). Он уже привычен для системы здравоохранения и стал менее агрессивным, но сочетание двух штаммов сразу создаёт дополнительную нагрузку.

Кто в группе риска

Особое внимание врачи просят обратить на наиболее уязвимые категории:

  • дети, чей иммунитет ещё формируется;
  • пожилые люди, у которых защитные силы организма снижены;
  • беременные женщины, для которых любая вирусная инфекция может быть опасной;
  • пациенты с хроническими болезнями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, болезни дыхательной системы).

Даже у людей без хронических диагнозов грипп способен вызывать тяжёлые осложнения — пневмонию, миокардит, поражение нервной системы.

Симптомы и диагностика

Главная особенность гонконгского гриппа — его внезапное начало. Температура быстро поднимается до высоких цифр, появляются выраженные мышечные боли и общая интоксикация. Насморк и кашель обычно менее выражены, чем при других ОРВИ.

Важно понимать, что по одним только симптомам отличить грипп от других инфекций невозможно. Для точного диагноза используется ПЦР-исследование, которое позволяет не только выявить вирус, но и определить вероятность осложнённого течения.

Главная защита — вакцинация

Самым надёжным способом профилактики врачи называют прививку. В состав вакцины сезона 2025/2026 включены штаммы как свиного, так и гонконгского гриппа.

Антитела формируются в течение 2-4 недель, поэтому оптимальное время вакцинации — сентябрь-октябрь, чтобы успеть подготовиться к ожидаемому росту заболеваемости. Прививка снижает не только риск заражения, но и вероятность тяжёлых осложнений.

Что ещё можно сделать для защиты

  • избегать переохлаждений и больших скоплений людей в период всплеска заболеваемости;
  • чаще мыть руки и использовать антисептики;
  • носить маску в общественных местах при первых симптомах недомогания;
  • при заболевании не заниматься самолечением и как можно раньше обращаться к врачу.

Новый штамм гонконгского гриппа нельзя назвать "неизвестным монстром", но именно он станет главным вызовом эпидемиологического сезона. Его опасность — в непредсказуемости и отсутствии иммунитета у населения. Своевременная вакцинация и внимательное отношение к собственному здоровью — лучший способ пройти сезон без осложнений, сообщает aif.ru.

Уточнения

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Последние материалы
Секрет идеальной яичницы-болтуньи: повара добавляют всего 1 ложку кукурузного крахмала
Биологи доказали, что золотые рыбки хранят навыки до года
Метро Новосибирска как музей: что скрывают плиты Дома ученых и библиотеки на Золотодолинской
Семена моркови под зиму сеют только при устойчивых заморозках — агрономы
Disney: поколение зумеров устало от ремейков, студия делает ставку на оригинал
Вечер в Хорватии обернулся финансовым шоком: ужин на набережной превратился в разочарование
Валерия раскрыла, что пластика не поможет женщинам с безжизненным взглядом
Эта 30-минутная тренировка с гантелями дома отлично проработает мышцы верха тела
30 минут до идеального тела: названа эффективная программа тренировок для начинающих
Суперфуды для волос: маски с черникой возвращают блеск и силу локонам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.