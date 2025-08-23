Ударит внезапно и без пощады: в РФ ожидают вирус, к которому у нас нет иммунитета

Вакцинация защитит от нового штамма гонконгского гриппа, заявили в Роспотребнадзоре

4:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вирусологи предупреждают: в сезоне 2025/2026 годов россиянам предстоит встретиться с новым вариантом гонконгского гриппа. На первый взгляд это очередная разновидность знакомого вируса, однако медики советуют не относиться к нему легкомысленно — именно такие штаммы способны приводить к резким всплескам заболеваемости.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая больная в маске

Откуда появился новый штамм

Гонконгский грипп (тип А, подтип H3N2) впервые заявил о себе в 1968 году и вызвал пандемию, унесшую около миллиона жизней по всему миру. С тех пор он не исчез, а продолжал мутировать, вызывая сезонные вспышки.

В 2025 году в России ожидается штамм A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) - он пришёл на смену прошлогоднему варианту A/Thailand/8/2022 (H3N2). Полностью "новым" этот вирус не является, но у россиян ещё нет к нему стойкого иммунитета, что и повышает риски.

Почему его не стоит недооценивать

Эксперты подчёркивают: новый вариант гонконгского гриппа не обладает уникальными мутациями и относится к сезонным возбудителям. Однако коварство именно в том, что организм большинства людей пока не знаком с этим штаммом. А это означает, что эпидемический процесс может развиваться быстрее, а число осложнений — быть выше.

Кроме того, параллельно с гонконгским гриппом в стране будет циркулировать и свиной грипп (H1N1). Он уже привычен для системы здравоохранения и стал менее агрессивным, но сочетание двух штаммов сразу создаёт дополнительную нагрузку.

Кто в группе риска

Особое внимание врачи просят обратить на наиболее уязвимые категории:

дети, чей иммунитет ещё формируется;

пожилые люди, у которых защитные силы организма снижены;

беременные женщины, для которых любая вирусная инфекция может быть опасной;

пациенты с хроническими болезнями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, болезни дыхательной системы).

Даже у людей без хронических диагнозов грипп способен вызывать тяжёлые осложнения — пневмонию, миокардит, поражение нервной системы.

Симптомы и диагностика

Главная особенность гонконгского гриппа — его внезапное начало. Температура быстро поднимается до высоких цифр, появляются выраженные мышечные боли и общая интоксикация. Насморк и кашель обычно менее выражены, чем при других ОРВИ.

Важно понимать, что по одним только симптомам отличить грипп от других инфекций невозможно. Для точного диагноза используется ПЦР-исследование, которое позволяет не только выявить вирус, но и определить вероятность осложнённого течения.

Главная защита — вакцинация

Самым надёжным способом профилактики врачи называют прививку. В состав вакцины сезона 2025/2026 включены штаммы как свиного, так и гонконгского гриппа.

Антитела формируются в течение 2-4 недель, поэтому оптимальное время вакцинации — сентябрь-октябрь, чтобы успеть подготовиться к ожидаемому росту заболеваемости. Прививка снижает не только риск заражения, но и вероятность тяжёлых осложнений.

Что ещё можно сделать для защиты

избегать переохлаждений и больших скоплений людей в период всплеска заболеваемости;

чаще мыть руки и использовать антисептики;

носить маску в общественных местах при первых симптомах недомогания;

при заболевании не заниматься самолечением и как можно раньше обращаться к врачу.

Новый штамм гонконгского гриппа нельзя назвать "неизвестным монстром", но именно он станет главным вызовом эпидемиологического сезона. Его опасность — в непредсказуемости и отсутствии иммунитета у населения. Своевременная вакцинация и внимательное отношение к собственному здоровью — лучший способ пройти сезон без осложнений, сообщает aif.ru.

Уточнения

Грипп - острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

