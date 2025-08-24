Сон как лекарство или как яд: что опаснее — недосып, пересып или хаос в расписании

Многие уверены, что "правильный сон" — это строго восемь часов в постели. Но современные исследования показывают: гораздо большее значение для здоровья имеет не только длительность сна, но и его регулярность. Иными словами, важно не столько, сколько мы спим, а во сколько ложимся и насколько стабилен наш график.
Учёные Пекинского университета в течение семи лет наблюдали за 88 тысячами человек, данные которых взяли из британского биобанка. Участники носили устройства, фиксирующие фазы сна и бодрствования, что позволило объективно оценить их ночные привычки.
Итогом стала масштабная карта, которая связала режим сна с риском развития 172 заболеваний — от сердечно-сосудистых до метаболических.
Самым неожиданным результатом стало то, что именно регулярность сна оказалась ключевым фактором здоровья.
Эти данные подтверждают: разрушительное воздействие на организм оказывает не только недосып, но и постоянное смещение режима сна.
Многие слышали утверждение, что сон более 9 часов повышает риск инсульта и болезней сердца. Однако исследование показало: эта связь сильно преувеличена.
На деле люди часто путают длительное пребывание в постели с настоящим сном. Около 22% участников, считавших себя "долго спящими", реально отдыхали меньше шести часов — остальное время уходило на ворочания и пробуждения. Поэтому ключевым остаётся не количество часов, а качество и стабильность сна.
Учёные связывают негативные последствия нестабильного сна с воспалительными процессами.
Более 20% риска развития 92 заболеваний оказались напрямую связаны с нарушением режима. Среди них:
Хроническая нестабильность сна разрушает баланс гормонов и подрывает работу иммунной системы, что в долгосрочной перспективе приводит к тяжёлым хроническим болезням.
Чтобы укрепить здоровье и снизить риски, важно не только "высыпаться", но и придерживаться постоянного режима:
Регулярность сна — ключевой фактор долголетия и профилактики болезней. Привычка вставать и ложиться в одно и то же время способна работать как "лекарство", защищающее сердце, сосуды, печень и даже иммунитет.
Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.