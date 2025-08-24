Сон как лекарство или как яд: что опаснее — недосып, пересып или хаос в расписании

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие уверены, что "правильный сон" — это строго восемь часов в постели. Но современные исследования показывают: гораздо большее значение для здоровья имеет не только длительность сна, но и его регулярность. Иными словами, важно не столько, сколько мы спим, а во сколько ложимся и насколько стабилен наш график.

Семилетнее исследование

Учёные Пекинского университета в течение семи лет наблюдали за 88 тысячами человек, данные которых взяли из британского биобанка. Участники носили устройства, фиксирующие фазы сна и бодрствования, что позволило объективно оценить их ночные привычки.

Итогом стала масштабная карта, которая связала режим сна с риском развития 172 заболеваний — от сердечно-сосудистых до метаболических.

Главный вывод: регулярность важнее

Самым неожиданным результатом стало то, что именно регулярность сна оказалась ключевым фактором здоровья.

  • Поздний отход ко сну (после 00:30) увеличивал риск цирроза печени почти в 2,6 раза.
  • Нарушение циркадных ритмов повышало вероятность гангрены более чем в 2,6 раза.

Эти данные подтверждают: разрушительное воздействие на организм оказывает не только недосып, но и постоянное смещение режима сна.

Миф о вреде долгого сна

Многие слышали утверждение, что сон более 9 часов повышает риск инсульта и болезней сердца. Однако исследование показало: эта связь сильно преувеличена.

На деле люди часто путают длительное пребывание в постели с настоящим сном. Около 22% участников, считавших себя "долго спящими", реально отдыхали меньше шести часов — остальное время уходило на ворочания и пробуждения. Поэтому ключевым остаётся не количество часов, а качество и стабильность сна.

Почему нерегулярный сон опасен

Учёные связывают негативные последствия нестабильного сна с воспалительными процессами.
Более 20% риска развития 92 заболеваний оказались напрямую связаны с нарушением режима. Среди них:

  • болезни сердца и сосудов;
  • диабет;
  • заболевания печени и почек;
  • снижение иммунитета.

Хроническая нестабильность сна разрушает баланс гормонов и подрывает работу иммунной системы, что в долгосрочной перспективе приводит к тяжёлым хроническим болезням.

Практические выводы

Чтобы укрепить здоровье и снизить риски, важно не только "высыпаться", но и придерживаться постоянного режима:

  • ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные;
  • избегать сна после полуночи;
  • уделять внимание качеству сна — тишине, затемнению, прохладе в комнате;
  • сочетать регулярный сон с физической активностью днём и правильным питанием.

Регулярность сна — ключевой фактор долголетия и профилактики болезней. Привычка вставать и ложиться в одно и то же время способна работать как "лекарство", защищающее сердце, сосуды, печень и даже иммунитет.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
