Скрытая отрава XXI века: хлеб и шоколад больше не такие безобидные, как раньше

UFC-Que Choisir выявила высокий уровень кадмия в шоколадных батончиках и завтраках

Хлеб на завтрак, плитка шоколада с чаем или тарелка хрустящих хлопьев — привычные продукты, которые мы ассоциируем с домашним уютом и безопасностью. Но исследования показывают: именно в таких повседневных продуктах может скрываться один из самых опасных тяжёлых металлов — кадмий. Учёные и медики всё чаще называют его "тихим ядом", а международные организации предупреждают о его канцерогенных свойствах.

Что такое кадмий

Кадмий — это токсичный тяжёлый металл, присутствующий в почве, воде и воздухе. Его источником становятся не только промышленные выбросы, но и фосфатные удобрения, которые активно применяются в сельском хозяйстве. Попадая в землю, кадмий накапливается и через корневую систему растений постепенно проникает в пищевую цепочку.

Особенность кадмия — он практически не выводится из организма, а медленно накапливается в тканях, прежде всего в почках и печени.

В каких продуктах он встречается

Кадмий содержится в большом числе продуктов, которые входят в ежедневный рацион:

хлеб, макароны, печенье, сухие завтраки (пшеница и другие злаки легко впитывают кадмий из почвы);

шоколад и изделия из какао-бобов (особенно опасно для детей);

овощи — шпинат, салат, капуста, морковь, картофель;

рис, бобовые, соевые продукты;

морские водоросли, моллюски и ракообразные;

субпродукты — печень, почки;

водопроводная вода (в районах с высоким загрязнением грунтов).

Для взрослых дополнительным источником остаётся курение: листья табака активно накапливают кадмий, и у курильщиков его уровень в организме может быть на 50% выше нормы.

Чем опасен кадмий для здоровья

Кадмий действует медленно, его называют "кумулятивным токсином". Первые серьёзные последствия проявляются только при длительном накоплении:

Почки: риск хронической почечной недостаточности, утрата фильтрующей функции.

риск хронической почечной недостаточности, утрата фильтрующей функции. Кости: остеопороз, ломкость и боли в суставах.

остеопороз, ломкость и боли в суставах. Лёгкие: развитие ХОБЛ и даже рака лёгких.

развитие ХОБЛ и даже рака лёгких. Сердце и сосуды: инфаркты, гипертония, нарушения кровообращения.

инфаркты, гипертония, нарушения кровообращения. Репродуктивная система: бесплодие, нарушения развития плода.

бесплодие, нарушения развития плода. Онкология: Международное агентство по изучению рака относит кадмий к канцерогенам первой группы.

Опасность в том, что видимых симптомов на ранних стадиях почти нет. Обнаружить избыточное количество можно только лабораторно — через анализ крови или мочи.

Кто в зоне риска

Дети до 3 лет - их организм наиболее чувствителен.

- их организм наиболее чувствителен. Курильщики и люди, живущие в районах с высоким уровнем промышленного загрязнения.

и люди, живущие в районах с высоким уровнем промышленного загрязнения. Любители морепродуктов и субпродуктов, в которых кадмий накапливается особенно активно.

По данным Santé publique France, 15% детей и около 1% взрослых во Франции регулярно получают с пищей дозы кадмия выше допустимого уровня.

Как снизить риск

Разнообразие питания: не делайте основу рациона из одного продукта (например, шоколада или риса).

не делайте основу рациона из одного продукта (например, шоколада или риса). Выбирайте органические продукты: в них содержание кадмия в среднем вдвое ниже, чем в выращенных на удобрениях.

в них содержание кадмия в среднем вдвое ниже, чем в выращенных на удобрениях. Откажитесь от курения: это один из самых мощных источников токсина.

это один из самых мощных источников токсина. Используйте специи-защитники: куркума и имбирь доказали способность защищать почки от повреждений кадмием.

куркума и имбирь доказали способность защищать почки от повреждений кадмием. Следите за чистотой дома: частицы тяжёлых металлов оседают в пыли — снимайте обувь при входе, чаще убирайтесь.

Кадмий — это "невидимый враг", с которым сталкивается почти каждый. Он содержится в привычных продуктах и воде, медленно проникает в организм и способен провоцировать тяжёлые болезни. Но простые шаги — отказ от курения, разнообразное питание, выбор качественных продуктов и внимание к здоровью — помогают значительно снизить риск.

