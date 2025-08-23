Скрытая отрава XXI века: хлеб и шоколад больше не такие безобидные, как раньше

Хлеб на завтрак, плитка шоколада с чаем или тарелка хрустящих хлопьев — привычные продукты, которые мы ассоциируем с домашним уютом и безопасностью. Но исследования показывают: именно в таких повседневных продуктах может скрываться один из самых опасных тяжёлых металлов — кадмий. Учёные и медики всё чаще называют его "тихим ядом", а международные организации предупреждают о его канцерогенных свойствах.
Кадмий — это токсичный тяжёлый металл, присутствующий в почве, воде и воздухе. Его источником становятся не только промышленные выбросы, но и фосфатные удобрения, которые активно применяются в сельском хозяйстве. Попадая в землю, кадмий накапливается и через корневую систему растений постепенно проникает в пищевую цепочку.
Особенность кадмия — он практически не выводится из организма, а медленно накапливается в тканях, прежде всего в почках и печени.
Кадмий содержится в большом числе продуктов, которые входят в ежедневный рацион:
Для взрослых дополнительным источником остаётся курение: листья табака активно накапливают кадмий, и у курильщиков его уровень в организме может быть на 50% выше нормы.
Кадмий действует медленно, его называют "кумулятивным токсином". Первые серьёзные последствия проявляются только при длительном накоплении:
Опасность в том, что видимых симптомов на ранних стадиях почти нет. Обнаружить избыточное количество можно только лабораторно — через анализ крови или мочи.
По данным Santé publique France, 15% детей и около 1% взрослых во Франции регулярно получают с пищей дозы кадмия выше допустимого уровня.
Кадмий — это "невидимый враг", с которым сталкивается почти каждый. Он содержится в привычных продуктах и воде, медленно проникает в организм и способен провоцировать тяжёлые болезни. Но простые шаги — отказ от курения, разнообразное питание, выбор качественных продуктов и внимание к здоровью — помогают значительно снизить риск.
Ка́дмий - химический элемент 12-й группы, пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 48.
