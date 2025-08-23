Скрытая отрава XXI века: хлеб и шоколад больше не такие безобидные, как раньше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:15
Здоровье

Хлеб на завтрак, плитка шоколада с чаем или тарелка хрустящих хлопьев — привычные продукты, которые мы ассоциируем с домашним уютом и безопасностью. Но исследования показывают: именно в таких повседневных продуктах может скрываться один из самых опасных тяжёлых металлов — кадмий. Учёные и медики всё чаще называют его "тихим ядом", а международные организации предупреждают о его канцерогенных свойствах.

Опасные продукты кадмий
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опасные продукты кадмий

Что такое кадмий

Кадмий — это токсичный тяжёлый металл, присутствующий в почве, воде и воздухе. Его источником становятся не только промышленные выбросы, но и фосфатные удобрения, которые активно применяются в сельском хозяйстве. Попадая в землю, кадмий накапливается и через корневую систему растений постепенно проникает в пищевую цепочку.

Особенность кадмия — он практически не выводится из организма, а медленно накапливается в тканях, прежде всего в почках и печени.

В каких продуктах он встречается

Кадмий содержится в большом числе продуктов, которые входят в ежедневный рацион:

  • хлеб, макароны, печенье, сухие завтраки (пшеница и другие злаки легко впитывают кадмий из почвы);
  • шоколад и изделия из какао-бобов (особенно опасно для детей);
  • овощи — шпинат, салат, капуста, морковь, картофель;
  • рис, бобовые, соевые продукты;
  • морские водоросли, моллюски и ракообразные;
  • субпродукты — печень, почки;
  • водопроводная вода (в районах с высоким загрязнением грунтов).

Для взрослых дополнительным источником остаётся курение: листья табака активно накапливают кадмий, и у курильщиков его уровень в организме может быть на 50% выше нормы.

Чем опасен кадмий для здоровья

Кадмий действует медленно, его называют "кумулятивным токсином". Первые серьёзные последствия проявляются только при длительном накоплении:

  • Почки: риск хронической почечной недостаточности, утрата фильтрующей функции.
  • Кости: остеопороз, ломкость и боли в суставах.
  • Лёгкие: развитие ХОБЛ и даже рака лёгких.
  • Сердце и сосуды: инфаркты, гипертония, нарушения кровообращения.
  • Репродуктивная система: бесплодие, нарушения развития плода.
  • Онкология: Международное агентство по изучению рака относит кадмий к канцерогенам первой группы.

Опасность в том, что видимых симптомов на ранних стадиях почти нет. Обнаружить избыточное количество можно только лабораторно — через анализ крови или мочи.

Кто в зоне риска

  • Дети до 3 лет - их организм наиболее чувствителен.
  • Курильщики и люди, живущие в районах с высоким уровнем промышленного загрязнения.
  • Любители морепродуктов и субпродуктов, в которых кадмий накапливается особенно активно.

По данным Santé publique France, 15% детей и около 1% взрослых во Франции регулярно получают с пищей дозы кадмия выше допустимого уровня.

Как снизить риск

  • Разнообразие питания: не делайте основу рациона из одного продукта (например, шоколада или риса).
  • Выбирайте органические продукты: в них содержание кадмия в среднем вдвое ниже, чем в выращенных на удобрениях.
  • Откажитесь от курения: это один из самых мощных источников токсина.
  • Используйте специи-защитники: куркума и имбирь доказали способность защищать почки от повреждений кадмием.
  • Следите за чистотой дома: частицы тяжёлых металлов оседают в пыли — снимайте обувь при входе, чаще убирайтесь.

Кадмий — это "невидимый враг", с которым сталкивается почти каждый. Он содержится в привычных продуктах и воде, медленно проникает в организм и способен провоцировать тяжёлые болезни. Но простые шаги — отказ от курения, разнообразное питание, выбор качественных продуктов и внимание к здоровью — помогают значительно снизить риск.

Уточнения

Ка́дмий - химический элемент 12-й группы, пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 48.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
