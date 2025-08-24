3 типа компаний — 3 разных собеседования: узнай, к чему именно готовиться

Мир найма постоянно меняется, и новичкам бывает сложно самостоятельно следить за трендами. Анна Смирнова, руководитель карьерного центра Яндекс Практикума, поделилась рекомендациями о том, как различаются собеседования в разных компаниях, как привлечь внимание работодателя и что делать после окончания учебы.
Шок на собеседовании
Эксперт напомнила, что требования к кандидатам могут варьироваться в зависимости от размера компании и специфики продукта.
В стартапах ценятся мотивация, инициативность, универсальность и совпадение ценностей. Новичкам важно проявить вовлеченность и проактивность. Процесс найма в стартапах обычно быстрый и включает переписку, интервью и тестовые задания.
В средних компаниях особое внимание уделяется софт-скилам: грамотной речи, дружелюбию и умению вести диалог. Важными качествами являются опыт, амбиции, самостоятельность и гибкость. Процесс найма в таких компаниях включает несколько собеседований и иногда тестовые задания.
Корпорации, как правило, требуют релевантный опыт, профильное высшее образование, дисциплину и умение работать по регламенту. Ценятся соблюдение дедлайнов, пунктуальность и корректное ведение отчетности. Процесс найма в корпорациях многоэтапный и включает интервью с HR, руководителями и командой, техническое интервью и проверку службой безопасности.
Собеседования могут включать различные этапы и форматы. Обычно они начинаются с интервью с HR или рекрутером, где оценивается соответствие кандидата корпоративной культуре и его софт-скилы. Далее могут проводиться технические встречи для проверки профессиональных навыков или кейс-интервью, где кандидатам предлагают решить реальные или вымышленные задачи.
Заключительным этапом является встреча с руководителем или командой. Для начинающих специалистов часто проводят ассессмент, где они работают в группах, и лучших приглашают на дальнейшие этапы. В редких случаях предлагают пробный день, чтобы оценить, насколько комфортно будет работать вместе, сообщает Газета.Ru.
Советы перед собеседованием
Изучите вакансию и последние новости о компании в СМИ. В корпорациях обратите внимание на продукт и проект, в стартапах — на миссию и интервью фаундеров.
Подготовьте четкий рассказ о себе на 2-3 минуты, включая бэкграунд, ключевые навыки, мотивацию и вклад, который вы можете внести.
Продумайте ответы на частые вопросы и заранее подготовьте вопросы работодателю.
Используйте ресурсы в интернете, такие как разборы резюме, записи тренировочных собеседований и другие материалы, чтобы учиться на ошибках других и понять, что ожидает работодатель.
Советы для студентов и соискателей с небольшим опытом
Изучите рынок вакансий для новичков и стажировок. Обращайте внимание на стартапы, где можно быстрее вырасти и получить ценный опыт.
Определите канал поиска работы: нетворкинг или отклики на вакансии.
Посоветуйтесь с теми, кто уже прошел похожий путь.
Начинайте проекты уже во время обучения.
Ходите на собеседования, даже если они не полностью релевантны вашему опыту. Это поможет вам набраться опыта и уверенности.
Подготовьте резюме, связывая ваш учебный опыт с требованиями вакансии.
Отправляйте около 10 качественных откликов в неделю, адаптируя резюме и сопроводительное письмо под каждую вакансию. Массовые рассылки не эффективны.
Отказы — это нормальная часть процесса. Воспринимайте их как обратную связь, делайте паузы, улучшайте свои навыки и пробуйте снова.
