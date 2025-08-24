Диета против варикоза: эти продукты заставят вены сказать вам спасибо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Малоподвижный образ жизни и неправильное питание, богатое солью и жирами, могут привести к отекам ног и ухудшить симптомы варикозного расширения вен. Врач-терапевт Ирина Никулина советует включать в рацион ягоды, цитрусовые, болгарский перец, шпинат и огурцы для улучшения состояния.

Варикоз — это распространенное заболевание, при котором стенки вен теряют эластичность и воспаляются. Согласно данным ВОЗ, около трети населения планеты страдает от этой патологии, а в России число больных варикозом составляет около 38 миллионов человек. Основные причины — малоподвижный образ жизни и рост числа молодых людей с избыточным весом.

Для здоровья сосудов и уменьшения проявлений варикоза важно следить за режимом питья и питания.

"Если нет возможности размяться в течение дня, помогут простые советы: побольше воды и травяных чаев", — сказала Никулина, которую цитирует Газета.Ru.

Ягоды, особенно черника, смородина и вишня, содержат антоцианы, укрепляющие капилляры. Цитрусовые, болгарский перец и зеленые овощи богаты витамином C и рутином, которые способствуют синтезу коллагена и поддерживают эластичность вен. Листовые овощи, такие как шпинат и капуста, содержат магний и калий, регулирующие водный баланс и снижающие риск судорог. Сельдерей и огурцы обладают мочегонным эффектом и помогают выводить лишнюю жидкость.

Рекомендуется ограничить потребление соли, так как она задерживает воду. Также следует избегать фастфуда, копченостей, сахара, кофе и алкоголя, которые могут привести к дегидратации.

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.
 

