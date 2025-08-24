Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стоматологи в шоке! Жвачка без сахара творит чудеса с вашими зубами – вот что она делает

Стоматолог раскрыл секрет: жевательная резинка без сахара улучшает здоровье зубов
Жевательная резинка без сахара может улучшить состояние полости рта и положительно влиять на стоматологическое здоровье, как показал доктор медицинских наук, врач-стоматолог и глава Профессионального общества гигиенистов стоматологических России Олесь Шевченко.

Девушка надула пузырь из жвачки
Фото: Flickr by Mary (Mayr), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Девушка надула пузырь из жвачки

Исследование, проведенное учеными из Российского университета медицины, показало, что ежедневное жевание резинки без сахара улучшает гигиену рта у подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет, ранее лечивших кариес. Жвачка не вызывает раздражения слизистой и не вредит пломбам.

"Жевание минимум трех подушечек без сахара каждый день на протяжении месяца способно улучшить уровень гигиены рта: с удовлетворительного до хорошего", — сказал Шевченко.

Жвачка стимулирует слюноотделение, что помогает удалять остатки пищи и нейтрализовать кислотность во рту после еды. Она также снижает количество вредоносных бактерий, таких как streptococci mutans, которые могут вызывать кариес. Слюна, обогащенная минералами, такими как кальций и фосфат, укрепляет эмаль и делает зубы более устойчивыми к бактериям, пишет Газета.Ru.

Несмотря на пользу жевательной резинки, она не заменяет полноценный уход за полостью рта. Регулярная чистка зубов, использование зубной нити и ершиков, а также плановые визиты к стоматологу остаются важными для поддержания здоровья зубов.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка (разг. жвачка) — изделие пищевой промышленности, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
