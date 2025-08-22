Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отдых закончился, усталость только началась: почему отпуск делает нас еще более выгоревшими

Психолог объяснила феномен усталости после отпуска и дала ряд рекомендаций
Здоровье

Россияне сталкиваются с постотпускным стрессом из-за информационной перегрузки и отсутствия физической активности. Ситуацию с ростом стресса у россиян по возвращении из отпуска в беседе с Pravda.Ru прокомментировала семейный психолог Наталья Морозова.

Бумажная волокита
Ранее исследование SuperJob показало, что россияне стали чаще жаловаться на стресс после отпуска. В 2022 году о нем выявило 31% респондентов, в нынешнем — 35%.

Морозова отметила, что современный человек стал более чувствителен к собственному состоянию, чему способствует развитие эмоционального интеллекта. По ее словам, это имеет как плюсы, так и минусы: с одной стороны, люди могут вовремя распознать дискомфорт и предотвратить выгорание, с другой — нагрузка все равно продолжает расти.

Эксперт подчеркнула, что несмотря на развитие технологий, нагрузка на работе возрастает, а постоянная привязанность к гаджетам усиливает стресс.

"Несмотря на то, что, например, мы надеялись, что будет компьютер все делать, но нет, оказывается, что надо помимо работы на компьютере, плюс добавил бумажную историю, продублировать", — пояснила Морозова.

Она добавила, что одной из главных перезагрузок является физическая активность — спорт, прогулки, работа на свежем воздухе.

"То есть одна из главных перезагрузок человека – это именно физическая нагрузка, спорт, поколол дрова, сходил в лес за грибами, прогулка. Да, ее у нас вообще сейчас не хватает", — отметила Морозова.

По словам специалиста, важно заранее планировать отдых, уделять внимание физической активности, питанию и режиму сна.

"Во-первых, баланс отдыха и работы надо обязательно планировать, потому что у нас часто бывает так, что мы планируем дела, но очень редко планируем свой отдых", — подчеркнула она.

Морозова рекомендовала во время отпуска отключать телефоны, завершать все рабочие дела заранее и находить единомышленников для совместного досуга, чтобы легче пройти период адаптации после отдыха.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
