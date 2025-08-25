Напитки, которые поддерживают коллаген и защищают от морщин

Зелёный чай, смузи и кокосовая вода названы источниками красоты и энергии

Не все напитки одинаково полезны, и далеко не каждый способен заменить воду. Но есть несколько вариантов, которые действительно помогают поддерживать бодрость, сияющий вид и здоровье кожи.

Зеленый чай — напиток долголетия

В зелёном чае много катехинов — природных антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения. Регулярное употребление зелёного чая, как показывают исследования в Journal of Nutrition, связано с улучшением эластичности кожи.

Смузи без сахара

Фруктово-овощные смузи — это не просто вкусно, но и полезно. Ягоды, листовая зелень, фрукты и овощи насыщают организм влагой, витаминами, фолатами и антоцианами, которые укрепляют сосуды и помогают коже дольше сохранять свежесть.

Травяные настои для спокойствия и защиты

Ромашка, имбирь или мята — такие чаи не только расслабляют, но и снижают воспаление. Например, ромашковый настой, по данным Molecular Medicine Reports, помогает коже справляться с окислительным стрессом.

Костный бульон — питание изнутри

В бульоне из костей содержится коллаген и аминокислоты. Эти вещества поддерживают здоровье суставов и упругость кожи. Исследования в Journal of Agricultural and Food Chemistry рассматривают его как потенциальный источник веществ для соединительной ткани.

Комбуча — энергия для микробиома

Ферментированный чайный напиток богат пробиотиками. А здоровый кишечник напрямую связан с состоянием кожи, ведь микробиом влияет на уровень воспаления и усвоение питательных веществ.

Кокосовая вода — природный изотоник

После активной тренировки или прогулки кокосовая вода помогает восполнить электролиты. Калий и магний в её составе поддерживают нормальный водный баланс и способствуют эффективной гидратации.

Овощные соки для защиты от солнца

Томатный, морковный и свекольный соки — это кладезь антиоксидантов. Ликопин из томатов защищает кожу от ультрафиолета, а витамин А из моркови отвечает за обновление клеток.

Лимонная вода по утрам

Стакан воды с лимоном запускает пищеварение и добавляет витамин С — главный компонент для выработки коллагена. Но важно помнить: это дополнение, а не замена обычной воде.

Чего лучше избегать

Газировка, сладкие пакетированные соки и напитки с искусственными подсластителями только ускоряют процессы старения. Они провоцируют воспаление, мешают усвоению полезных веществ и не несут пользы коже.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

