Напитки, которые поддерживают коллаген и защищают от морщин

Не все напитки одинаково полезны, и далеко не каждый способен заменить воду. Но есть несколько вариантов, которые действительно помогают поддерживать бодрость, сияющий вид и здоровье кожи.
В зелёном чае много катехинов — природных антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения. Регулярное употребление зелёного чая, как показывают исследования в Journal of Nutrition, связано с улучшением эластичности кожи.
Фруктово-овощные смузи — это не просто вкусно, но и полезно. Ягоды, листовая зелень, фрукты и овощи насыщают организм влагой, витаминами, фолатами и антоцианами, которые укрепляют сосуды и помогают коже дольше сохранять свежесть.
Ромашка, имбирь или мята — такие чаи не только расслабляют, но и снижают воспаление. Например, ромашковый настой, по данным Molecular Medicine Reports, помогает коже справляться с окислительным стрессом.
В бульоне из костей содержится коллаген и аминокислоты. Эти вещества поддерживают здоровье суставов и упругость кожи. Исследования в Journal of Agricultural and Food Chemistry рассматривают его как потенциальный источник веществ для соединительной ткани.
Ферментированный чайный напиток богат пробиотиками. А здоровый кишечник напрямую связан с состоянием кожи, ведь микробиом влияет на уровень воспаления и усвоение питательных веществ.
После активной тренировки или прогулки кокосовая вода помогает восполнить электролиты. Калий и магний в её составе поддерживают нормальный водный баланс и способствуют эффективной гидратации.
Томатный, морковный и свекольный соки — это кладезь антиоксидантов. Ликопин из томатов защищает кожу от ультрафиолета, а витамин А из моркови отвечает за обновление клеток.
Стакан воды с лимоном запускает пищеварение и добавляет витамин С — главный компонент для выработки коллагена. Но важно помнить: это дополнение, а не замена обычной воде.
Газировка, сладкие пакетированные соки и напитки с искусственными подсластителями только ускоряют процессы старения. Они провоцируют воспаление, мешают усвоению полезных веществ и не несут пользы коже.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.