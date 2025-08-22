Переживать не стоит: популярную страшилку о жвачке опровергли

Врач развеял популярный миф о проглатывании жвачки

Проглоченная жвачка не представляет опасности для здоровья и выводится из организма естественным образом. Популярную "страшилку" о тяжелых последствиях жвачки в беседе с Pravda.Ru опроверг педиатр, кандидат медицинских наук Кирилл Константинов.

Пищеварение

Константинов подчеркнул, что никаких действий предпринимать не нужно, если случайно проглотил жевательную резинку. По его словам, возможны проблемы лишь в том случае, если проглочен слишком большой кусок, который может застрять.

"Все равно в любых ситуациях она растворится и спокойно выводится из организма", — отметил Константинов.

Он добавил, что жевательная резинка не является инородным телом, а считается пищевым продуктом.

Кроме того, организм успешно справляется с перевариванием продукта.

"Ну, конечно, химия, которая там у нас есть внутри организма, она это делает, да. И щелочь, кислота, там много чего, бактерии, там все там сыграется. Переживать не нужно", — заключил Константинов.