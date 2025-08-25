Что едят те, кто доживает до 100 лет: рацион долгожителей без мифов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:48
Здоровье

В поисках секретов долгой жизни многие ищут чудо-таблетки и суперпродукты. Но ответы оказались куда проще: достаточно присмотреться к тому, что едят жители так называемых "голубых зон" — регионов, где люди нередко доживают до ста лет и более.

продукты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
продукты

Основной принцип — растительная основа

Главное сходство в рационе долгожителей — почти полное господство растительной пищи.

  • овощи и фрукты каждый день;

  • бобовые (особенно фасоль) как обязательный элемент;

  • цельнозерновые продукты и орехи, которые дают энергию и поддерживают здоровье.

Такое меню обеспечивает организм витаминами, клетчаткой и медленными углеводами, создавая прочный фундамент для долгой жизни.

Мясо по праздникам, рыба — чаще

Мясные блюда встречаются редко и небольшими порциями — примерно пять раз в месяц. Чаще в рационе рыба, особенно у жителей Средиземноморья, где она служит источником омега-3 и поддерживает здоровье сердца.

Жиры, которые не вредят

Вместо маргарина и жареного фастфуда — полезные жиры:

  • оливковое масло extra virgin,

  • горсть орехов или семян каждый день.

Такой выбор укрепляет сосуды и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Хара хачи бу" — есть до лёгкой сытости

Японская привычка останавливаться за шаг до полного насыщения позволяет долгожителям не переедать и контролировать калории без подсчёта.

Ферментация во благо

Йогурт, кефир, квашеная капуста, мисо — эти продукты питают микробиом кишечника, который напрямую связан с иммунитетом и долголетием.

Сахар — только по особым случаям

Сладости здесь — редкое угощение, а не ежедневная привычка. Основной источник сладкого вкуса — свежие фрукты. Это защищает от скачков сахара в крови и диабета.

Свежесть, сезонность, простота

Долгожители выбирают местные продукты, выращенные без химии и в свой сезон. Еду готовят дома, контролируя состав и порции. При этом трапеза часто становится семейным или дружеским событием, что укрепляет не только здоровье, но и социальные связи.

Вино — только с мерой

В некоторых регионах долголетия (например, на Сардинии и Икарии) традицией стало бокал красного вина во время еды. Ключевое слово — умеренность и удовольствие от общения за столом.

Что исключают полностью

В их меню нет глубоко переработанных продуктов, сладких газировок и фастфуда. Основа — цельные и "узнаваемые" продукты, без искусственных добавок.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
