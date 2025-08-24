Норма сна оказалась мифом: чем опасны те самые 8 часов

Вашингтонский университет: пожилым людям достаточно спать 4,5–6,5 часа для сохранения памяти

Национальный фонд сна США рекомендует пожилым людям спать не менее 7-8 часов в сутки. Но новое исследование учёных Вашингтонского университета поставило под сомнение эту норму. Оказалось, что слишком долгий или слишком короткий сон может одинаково вредить мозгу, ускоряя снижение когнитивных функций.

Как проходило исследование

В проекте приняли участие 100 пожилых добровольцев, ежегодно проходивших оценку памяти, внимания и других когнитивных навыков. На протяжении 4-6 ночей их сон фиксировался с помощью портативной энцефалографии.

Кроме того, у участников брали образцы спинномозговой жидкости для измерения уровней бета-амилоидов и тау-белка — ключевых маркеров болезни Альцгеймера. Все испытуемые прошли серию нейропсихологических тестов.

Золотая середина

Результаты показали: у людей, которые спали менее 4,5 часов или больше 6,5 часов, когнитивные способности со временем снижались заметнее. А вот у тех, чей сон укладывался в диапазон от 4,5 до 6,5 часов, показатели оставались стабильными, даже с учётом таких факторов, как возраст и пол.

Этот вывод заставил учёных говорить о том, что именно умеренная продолжительность сна может быть наиболее полезной для пожилого мозга.

Сон как маркер риска

Специалисты подчеркивают: качество сна у пожилых людей может служить дополнительным индикатором риска развития болезни Альцгеймера. Похожие результаты ранее получили исследователи Гарвардской медицинской школы. Они выяснили, что если пожилой человек засыпает дольше 30 минут, вероятность развития деменции в течение пяти лет повышается на 45%.

Также известно, что плохое качество сна, дневная сонливость и слишком короткий отдых (менее 5 часов) напрямую связаны с повышенным риском преждевременной смерти от разных заболеваний.

Уточнения

