Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Financial Times: Coca-Cola рассматривает продажу сети кофеен Costa Coffee
Ветеринары: неправильное питание и дефицит витаминов приводят к потере усов
Рецепты кабачков на мангале и гриле с пряными травами и соусами
Если хотите комнатное растение, которое не требует ухода, выбирайте тёщин язык
Эксперты авиационной отрасли: изменения климата усиливают турбулентность
New York Times: медведь-сладкоежка устроил набег на кафе-мороженое в Калифорнии
Владелец автосервиса: подержанный автомобиль с CVT всегда несёт риск поломки
Сжигаем максимум калорий: эксперты клиники Клеверленда создали рейтинг самых энергозатратных упражнений
Павел Табаков не будет заставлять свою дочь становиться актрисой

Норма сна оказалась мифом: чем опасны те самые 8 часов

Вашингтонский университет: пожилым людям достаточно спать 4,5–6,5 часа для сохранения памяти
2:14
Здоровье

Национальный фонд сна США рекомендует пожилым людям спать не менее 7-8 часов в сутки. Но новое исследование учёных Вашингтонского университета поставило под сомнение эту норму. Оказалось, что слишком долгий или слишком короткий сон может одинаково вредить мозгу, ускоряя снижение когнитивных функций.

Пожилой мужчина спит на боку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилой мужчина спит на боку

Как проходило исследование

В проекте приняли участие 100 пожилых добровольцев, ежегодно проходивших оценку памяти, внимания и других когнитивных навыков. На протяжении 4-6 ночей их сон фиксировался с помощью портативной энцефалографии.

Кроме того, у участников брали образцы спинномозговой жидкости для измерения уровней бета-амилоидов и тау-белка — ключевых маркеров болезни Альцгеймера. Все испытуемые прошли серию нейропсихологических тестов.

Золотая середина

Результаты показали: у людей, которые спали менее 4,5 часов или больше 6,5 часов, когнитивные способности со временем снижались заметнее. А вот у тех, чей сон укладывался в диапазон от 4,5 до 6,5 часов, показатели оставались стабильными, даже с учётом таких факторов, как возраст и пол.

Этот вывод заставил учёных говорить о том, что именно умеренная продолжительность сна может быть наиболее полезной для пожилого мозга.

Сон как маркер риска

Специалисты подчеркивают: качество сна у пожилых людей может служить дополнительным индикатором риска развития болезни Альцгеймера. Похожие результаты ранее получили исследователи Гарвардской медицинской школы. Они выяснили, что если пожилой человек засыпает дольше 30 минут, вероятность развития деменции в течение пяти лет повышается на 45%.

Также известно, что плохое качество сна, дневная сонливость и слишком короткий отдых (менее 5 часов) напрямую связаны с повышенным риском преждевременной смерти от разных заболеваний.

Уточнения

Миф — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет
Наука и техника
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет Аудио 
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе
Красота и стиль
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Последние материалы
Витаминные ампулы стали трендом: почему они работают лучше масок
Фатальный рок тяготит над петербургскими мостами, почти каждый год они проваливаются… — писала газета Новое время 25 августа 1906 года
Фруктовый уход за лицом: ананас в косметике возвращает сияние кожи
Рецепт домашней чурчхелы с орехами и виноградным соком
Минобороны Канады: 680 млн CAD пойдут на закупку оружия в США для Украины
Анастасия Решетова заявила, что работала по найму только в подростковом возрасте
Исследование: кофеин повышает настроение и делает людей энергичнее
CNN: SpaceX анонсировала десятый запуск Starship
Юрист Гусятникова объяснила, как россиянам снимать наличные без риска ограничений ЦБ
Загадка храма Гауди: как и когда завершится строительство Саграда Фамилия в Барселоне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.