Кофе делает с мозгом то, о чём молчат — и это приятный сюрприз

Любители кофе могут спорить о предпочтениях — крепкий эспрессо, освежающий айс-кофе или латте с сиропом. Но в одном кофеманы солидарны: кофе поднимает настроение. Теперь это подтверждено научно.
Учёные из Германии и Великобритании провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли кофеин влияет на эмоциональное состояние.
В исследовании участвовали 236 молодых жителей Германии. На протяжении четырёх недель они ежедневно пили кофе и через специальные приложения на смартфоне фиксировали своё самочувствие и настроение.
Задача была проста: отметить, употребляли ли они кофеин за последние полтора часа и как себя чувствуют. Такой метод позволил собрать точные и регулярные данные о влиянии напитка.
Когда добровольцы пили кофе, они чаще отмечали ощущение радости, энергии и бодрости. Причём это было наиболее заметно в утренние часы, когда организму особенно нужен дополнительный импульс.
Но не только положительные эмоции усиливались — снижались и отрицательные. Люди реже испытывали раздражение, грусть или подавленность. Этот эффект, в отличие от прилива счастья, проявлялся независимо от времени суток.
Интересно, что кофеин оказывал положительное действие даже у тех, кто сталкивался с симптомами депрессии, тревожностью или проблемами со сном. Учёные отмечают, что напиток может стать поддержкой в сложные периоды, помогая справляться с негативными переживаниями.
В то же время специалисты подчёркивают: кофе вечером способен нарушать сон. Поэтому наслаждаться бодрящим напитком лучше в первой половине дня.
