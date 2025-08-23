Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Близорукость исчезает без операции: новый метод шокировал медиков

Учёные Калифорнийского университета выровняли роговицу с помощью электрического тока
2:27
Здоровье

Представьте себе коррекцию зрения без скальпеля и лазера, которая занимает меньше минуты. Именно такую методику разработали американские учёные: роговицу удалось изменить, используя лишь слабый электрический ток и временное смещение кислотно-щелочного баланса ткани. Первые эксперименты показали, что этот подход способен устранить близорукость без хирургического вмешательства.

Лазерная коррекция зрения
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лазерная коррекция зрения

Новый способ получил название электромеханическое изменение формы. Его суть — воздействие электричества на структуру роговицы. Эта прозрачная куполообразная оболочка действует как естественная линза глаза, преломляющая свет для фокусировки на сетчатке. Именно её кривизна определяет наличие миопии или дальнозоркости.

Как работает метод

Учёные использовали платиновый электрод, через который пропускали слабый электрический ток. Это вызывало локальное изменение pH ткани: роговица на короткое время становилась более мягкой и податливой. В этот момент её можно было "перестроить" до нужной формы.

Когда подача тока прекращалась, кислотно-щелочной баланс возвращался к норме, а роговица вновь затвердевала, сохраняя новую кривизну. Процесс занимал около минуты и не требовал удаления ткани или разрезов.

Испытания на животных

Методику протестировали на 12 кроликах. В 10 случаях удалось добиться нужного результата: роговица сохраняла новую форму, а ткани не показывали признаков повреждения или гибели клеток.

Это стало первым подтверждением того, что коррекция зрения электрическим током может быть безопасной и эффективной альтернативой лазерным операциям.

Перспективы замены LASIK

Сегодня основной способ исправления миопии или гиперметропии — лазерный кератомилёз (LASIK). Но эта процедура остаётся дорогостоящей и инвазивной. Новый метод потенциально решает обе проблемы: он дешевле, проще и практически безболезнен.

Исследователи отмечают, что технология пока находится на ранней стадии, но уже продемонстрировала свою эффективность. В будущем электромеханическое ремоделирование роговицы может стать стандартом коррекции зрения, заменив привычные лазерные операции.

Уточнения

Близору́кость — дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо. Этот дефект заключается в том, что из-за аномалии преломления (рефракции) изображение фокусируется не на сетчатке глаза, а перед ней.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
