Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные виды защиты картера и их влияние на работу автомобиля
Продюсер Леонид Дзюник: Дибровы не понесут потерь после развода
Фруктовые деревья плодоносят вдвое больше после этой процедуры: правильная обрезка
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Марокко, Албании и Болгарии стал дешевле Турции
Комки шерсти у кошек могут вызвать кишечную непроходимость — предупреждают ветеринары
Психолог объяснила феномен усталости после отпуска и дала ряд рекомендаций
Сийярто: восстановление поставок нефти в Венгрию после атаки Украины займёт 5 дней
Психолог против ИИ: эксперт объяснила, почему нейросеть не заменит человека
Сочетание глицерина с гиалуроновой кислотой усиливает эффект увлажнения

Алкоголизм выдает себя в мелочах: на какие изменения стоит обращать внимание в первую очередь

Нарколог рассказал, по каким изменениям можно заподозрить алкоголизм
1:44
Здоровье

Алкоголизм можно заметить по изменениям во внешности, поведении и отношениях с окружающими. О том, на какие изменения в поведении близкого человека стоит обращать внимание, в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники МедПлюс Василий Шуров.

Аллергия на алкоголь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аллергия на алкоголь

Шуров отметил, что важно учитывать, насколько близко родственники наблюдают за человеком. По его словам, иногда признаки опьянения остаются незамеченными, а созависимые члены семьи лишь усугубляют ситуацию, прикрывая больного.

"Они спасают, отмазывают, заносят деньги, подлечивают. Они делают все, чтобы этот алкоголизм прогрессировал. Потому что близкие, все правильно, придурки, которые вредят", — сказал эксперт.

Врач подчеркнул, что обратить внимание стоит на внезапные изменения в жизни человека: потерю работы, избегание контактов, внешний вид и манеру общения.

"Какие-то деньги заканчиваются, перестают следить за собой. Нестиранная одежда может появляться. Мужчина перестает бриться, от него неприятный запах. Избегает контактов", — пояснил Шуров.

Он добавил, что при длительном злоупотреблении алкоголем появляются заметные физиологические изменения.

"Лицо может быть отечное, когда есть уже приличный стаж, вот эта сосудистая сеточка выступает на щеках, красный нос алкоголика. Если с печенью проблемы, уже ладони желтеют ", — отметил эксперт.

Отдельно специалист обратил внимание на проблему пива, которое многие считают безобидным.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Пшено варят в воде и молоке 20 минут, корица усиливает аромат и вкус каши
Еда и рецепты
Пшено варят в воде и молоке 20 минут, корица усиливает аромат и вкус каши Аудио 
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Основные виды защиты картера и их влияние на работу автомобиля
Продюсер Леонид Дзюник: Дибровы не понесут потерь после развода
Фруктовые деревья плодоносят вдвое больше после этой процедуры: правильная обрезка
Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Марокко, Албании и Болгарии стал дешевле Турции
Комки шерсти у кошек могут вызвать кишечную непроходимость — предупреждают ветеринары
Психолог объяснила феномен усталости после отпуска и дала ряд рекомендаций
Сийярто: восстановление поставок нефти в Венгрию после атаки Украины займёт 5 дней
Сочетание глицерина с гиалуроновой кислотой усиливает эффект увлажнения
Психолог против ИИ: эксперт объяснила, почему нейросеть не заменит человека
Профессор Карре: дробные тренировки помогают бороться с малоподвижностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.