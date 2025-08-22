Алкоголизм выдает себя в мелочах: на какие изменения стоит обращать внимание в первую очередь

Нарколог рассказал, по каким изменениям можно заподозрить алкоголизм

Алкоголизм можно заметить по изменениям во внешности, поведении и отношениях с окружающими. О том, на какие изменения в поведении близкого человека стоит обращать внимание, в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-нарколог, психиатр, главный врач клиники МедПлюс Василий Шуров.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аллергия на алкоголь

Шуров отметил, что важно учитывать, насколько близко родственники наблюдают за человеком. По его словам, иногда признаки опьянения остаются незамеченными, а созависимые члены семьи лишь усугубляют ситуацию, прикрывая больного.

"Они спасают, отмазывают, заносят деньги, подлечивают. Они делают все, чтобы этот алкоголизм прогрессировал. Потому что близкие, все правильно, придурки, которые вредят", — сказал эксперт.

Врач подчеркнул, что обратить внимание стоит на внезапные изменения в жизни человека: потерю работы, избегание контактов, внешний вид и манеру общения.

"Какие-то деньги заканчиваются, перестают следить за собой. Нестиранная одежда может появляться. Мужчина перестает бриться, от него неприятный запах. Избегает контактов", — пояснил Шуров.

Он добавил, что при длительном злоупотреблении алкоголем появляются заметные физиологические изменения.

"Лицо может быть отечное, когда есть уже приличный стаж, вот эта сосудистая сеточка выступает на щеках, красный нос алкоголика. Если с печенью проблемы, уже ладони желтеют ", — отметил эксперт.

Отдельно специалист обратил внимание на проблему пива, которое многие считают безобидным.