Двойной удар по печени и поджелудочной: почему шоколад с орехами — не такое уж безобидное лакомство

Шоколад с орехами — одно из самых популярных лакомств. Но то, что кажется идеальным сочетанием вкуса и пользы, на самом деле может оказаться серьёзным испытанием для пищеварительной системы.
Разная скорость переваривания. Шоколад богат жирами и сахаром, а орехи содержат белки и клетчатку. Вместе они образуют сложную пищевую матрицу, которую желудку трудно расщепить.
Нагрузка на органы. Шоколад стимулирует выработку инсулина, а орехи требуют активного участия желчи. В результате поджелудочная железа и печень работают с двойной нагрузкой.
Тяжесть и дискомфорт. Орехи и сами по себе перевариваются медленно, особенно если не замочены заранее. В сочетании с шоколадом они нередко вызывают вздутие и чувство тяжести.
Некоторые исследования указывают, что такая комбинация может провоцировать скачки сахара в крови. Для людей с преддиабетом или метаболическим синдромом это особенно рискованно.
Есть и другой нюанс: орехи богаты омега-3 и омега-6 кислотами, но в шоколаде часто присутствуют трансжиры. Такое "соседство" нарушает липидный баланс и негативно влияет на сосуды.
При частом употреблении организм может испытывать нехватку ферментов, что снижает эффективность пищеварения и приводит к усталости ЖКТ.
Ешьте орехи и шоколад отдельно, с интервалом хотя бы в пару часов.
Орехи лучше подходят для самостоятельного перекуса.
Шоколад выбирайте без стабилизаторов и ароматизаторов, в умеренном количестве.
Да, шоколад с орехами вкусен, но для организма это непростое сочетание. Чем проще еда, тем легче она усваивается.
Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.