Пить много и не запивать: сочетание мяса и овощей, которое дарит лёгкость

Здоровье

Эндокринолог Т. Кокорина напомнила, что в жаркую погоду нагрузка на организм возрастает, а пищеварение замедляется.

Гастрофест в концепии Русские сезоны, Роза Хутор, Сочи
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Гастрофест в концепии Русские сезоны, Роза Хутор, Сочи

Какое мясо выбрать для шашлыка

Жирная и тяжёлая свинина переваривается дольше, вызывая чувство тяжести и дискомфорт, поэтому её лучше заменить более лёгким мясом.

Польза индейки

Шашлык из индейки подходит людям, следящим за весом, диабетикам, тем, кто заботится о сердце и сосудах, а также тем, кому нужен белок для восстановления. В 100 г филе содержится около 30 г белка и всего 2-3 г жира. Индейка богата цинком, селеном, железом и витаминами группы B.

Красное мясо индейки

Филе индейки отличается высоким содержанием ненасыщенных жиров, а красное мясо (бедро) по составу близко к телятине: в 100 г — около 28 г белка и 7-8 г жира. Благодаря такому соотношению индейка считается оптимальным выбором для тех, кто следит за уровнем холестерина.

Как сделать шашлык полезнее

Чтобы блюдо принесло максимум пользы, Кокорина советует сочетать мясо с 400 г свежих овощей и использовать лёгкие маринады на основе лимонного сока и приправ. А вот от хлеба и соусов с добавленным сахаром лучше отказаться.

Уточнения

Шашлы́к - изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
