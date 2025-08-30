Пить много и не запивать: сочетание мяса и овощей, которое дарит лёгкость

Эндокринолог Т. Кокорина напомнила, что в жаркую погоду нагрузка на организм возрастает, а пищеварение замедляется.

Какое мясо выбрать для шашлыка

Жирная и тяжёлая свинина переваривается дольше, вызывая чувство тяжести и дискомфорт, поэтому её лучше заменить более лёгким мясом.

Польза индейки

Шашлык из индейки подходит людям, следящим за весом, диабетикам, тем, кто заботится о сердце и сосудах, а также тем, кому нужен белок для восстановления. В 100 г филе содержится около 30 г белка и всего 2-3 г жира. Индейка богата цинком, селеном, железом и витаминами группы B.

Красное мясо индейки

Филе индейки отличается высоким содержанием ненасыщенных жиров, а красное мясо (бедро) по составу близко к телятине: в 100 г — около 28 г белка и 7-8 г жира. Благодаря такому соотношению индейка считается оптимальным выбором для тех, кто следит за уровнем холестерина.

Как сделать шашлык полезнее

Чтобы блюдо принесло максимум пользы, Кокорина советует сочетать мясо с 400 г свежих овощей и использовать лёгкие маринады на основе лимонного сока и приправ. А вот от хлеба и соусов с добавленным сахаром лучше отказаться.

