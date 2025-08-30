Замените чашку кофе коротким дыханием: как улучшить концентрацию за минуты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:59
Здоровье
Пробудиться и активировать мозг без кофе — задача вполне выполнимая! Психотерапевт И. Крашкина предлагает несколько методов, которые помогут начать день с полной энергией и ясностью ума, не прибегая к чашке кофе.

Холодный душ

Погружение под холодную воду всего на 30-60 секунд после обычного душа — это быстрый способ активировать симпатическую нервную систему, что помогает улучшить концентрацию и пробудить мозг. Несмотря на неприятные ощущения, этот метод действительно работает и даёт заряд бодрости.

Девушка делает зарядку в кровати
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка делает зарядку в кровати

Дыхательная техника "4-7-8"

Упражнение заключается в следующем:

  • Вдох на 4 секунды.

  • Задержка дыхания на 7 секунд.

  • Выдох на 8 секунд.
    Повторите этот цикл пять раз. Эта техника снижает уровень стресса, успокаивает нервную систему и помогает сосредоточиться, идеально подходя для утреннего пробуждения.

Короткая прогулка

Прогулка всего на 10 минут — это отличный способ активизировать тело и ум. Лучше всего гулять без телефона, обращая внимание на окружающую природу. Такой подход поможет "разбудить" организм и настроиться на активный день, а результат не уступает эффекту от чашки кофе.

Эти методы просты и не требуют особых усилий, но помогут вам начать утро с бодростью и ясной головой.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
