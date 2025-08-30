Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В последнее время в сети часто встречаются рекомендации по "очищению печени", однако такие народные методы могут причинить больше вреда, чем пользы. Это подтверждает хирург А. Умнов, который подчёркивает важность профессиональной диагностики и лечения, а не самолечения.

Опасности народных методов "очищения"

Наиболее популярные методы, такие как прикладывание тепла к печени или придерживание овощных диет, могут нанести серьёзный вред организму. Например, использование тепла может способствовать движению мелких камней в желчных протоках, что увеличивает риск их блокировки. Это в свою очередь может вызвать воспаление, а со временем привести к таким серьёзным заболеваниям, как цирроз или вирусный гепатит.

Чем грозит самолечение

Самолечение без предварительной диагностики, основанное на неподтверждённых методах, не только не поможет улучшить состояние печени, но и может значительно ухудшить ситуацию. Проведение таких процедур без знаний и рекомендаций врача может привести к тяжёлым последствиям, включая развитие хронических заболеваний и осложнений.

Что действительно помогает

Чтобы поддерживать здоровье печени, основной метод — это биохимический анализ крови, который позволяет выявить любые отклонения в работе органа. Кроме того, регулярные обследования и приём препаратов, назначенных врачом, являются важными составляющими ухода за печенью.

Важно помнить, что поддержание здоровья печени — это не вопрос "очищения" с помощью сомнительных методов, а регулярное медицинское наблюдение, профилактика и своевременное лечение.

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
