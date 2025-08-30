Продукты, которые поддержат здоровье, а не рак: скрытые герои диеты, уменьшающие вероятность онкологии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Правильное питание и здоровые привычки могут существенно снизить вероятность развития некоторых видов онкологических заболеваний. На основе рекомендаций онколога В. Ивашкова, можно выделить несколько ключевых аспектов в профилактике рака через диету и образ жизни.

Полезные продукты для мужчин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полезные продукты для мужчин

Средиземноморская диета — лучший выбор

Одним из самых эффективных вариантов питания для снижения риска онкологии является средиземноморская диета. Она включает:

  • Жирную рыбу (лосось, скумбрия), богатую омега-3 жирными кислотами.

  • Оливковое масло - источник полезных мононенасыщенных жиров.

  • Фрукты и овощи, обеспечивающие организм витаминами, антиоксидантами и клетчаткой.

  • Цельнозерновые продукты - богатые клетчаткой и важными микроэлементами.

Дополнительно полезны куркума, чеснок и зелёный чай. Куркума, благодаря веществу куркумину, обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а зелёный чай помогает снизить риск развития некоторых форм рака, таких как рак кожи и кишечника.

Чего стоит избегать

Онколог выделил несколько продуктов и привычек, которые увеличивают риск рака:

  • Красное мясо: его потребление связано с повышением вероятности рака кишечника. Лучше ограничить его количество в рационе, предпочтение отдавая белковым продуктам растительного происхождения, а также рыбе и птице.

  • Алкоголь: даже небольшие дозы алкоголя (например, бокал вина в день) могут увеличивать риск рака груди. Рекомендуется отказаться от алкоголя вообще или значительно сократить его потребление.

Здоровые привычки для профилактики

Помимо правильного питания, для предотвращения онкологии важно соблюдать несколько здоровых привычек:

  • Минимизация сахара и продуктов быстрого приготовления, которые могут способствовать ожирению и повышению уровня сахара в крови, что в свою очередь увеличивает риск ряда видов рака.

  • Регулярные занятия спортом: физическая активность помогает укрепить иммунную систему и поддерживать нормальный вес, что снижает риск различных заболеваний.

  • Отказ от курения: это одно из самых мощных средств профилактики. Курение является ведущей причиной рака лёгких и других форм онкологических заболеваний.

Важность комплексного подхода

Соблюдение этих простых рекомендаций в комплексе помогает существенно снизить риски для здоровья и сохранить качество жизни. Придерживаясь здорового образа жизни, можно не только уменьшить вероятность развития рака, но и улучшить общее состояние организма.

Включив эти принципы в повседневную практику, можно значительно повысить шансы на долгую и здоровую жизнь.

Уточнения

Онколо́гия - раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
