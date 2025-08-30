Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чем больше хаоса вокруг, тем яснее работает мозг: 4 неожиданные привычки, которые выдают высокий IQ

Здоровье

Привычка говорить вслух не является признаком безумия. Психологи считают, что это связано с высоким уровнем интеллекта.

Как управлять мыслями
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как управлять мыслями

Четыре неожиданных признака высокого IQ

Такой способ общения помогает лучше запоминать информацию, повышает внимание и уверенность в собственных действиях.

Склонность к мечтательности

Люди с высоким IQ часто сосредоточены на своём внутреннем мире. Они любят мечтать и предаваться размышлениям. Такая привычка делает мышление более глубоким и гибким.

Активность ночью

Ночные "совы" нередко обладают повышенным интеллектом. Поздняя активность связана с тем, что мозг таких людей работает более продуктивно в тишине и спокойной обстановке.

Жизнь в хаосе и любовь к чтению

Неряшливость и склонность к беспорядку могут быть признаком творческого ума. Хаос стимулирует креативное мышление. А любовь к книгам развивает воображение и помогает сосредотачиваться, что также является косвенным показателем высокого IQ.

Уточнения

Интелле́кт - качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
