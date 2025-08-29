Живой хакер природы: в Сибири нашли вирус, который ломает броню смертельных бактерий

Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН обнаружили особый вирус — бактериофаг, который способен уничтожать опасные бактерии, вызывающие пневмонию, менингит и сепсис.
Эти возбудители часто становятся причиной внутрибольничных инфекций и отличаются устойчивостью к антибиотикам.
Бактериофаги прикрепляются к бактериальной клетке и внедряют в неё свою ДНК, что приводит к разрушению микроорганизма изнутри. Уникальность найденного вируса в том, что он способен пробивать защитную капсулу бактерии. Без этой "бронеплёнки" возбудитель теряет устойчивость и становится уязвимым.
Новый бактериофаг, получивший обозначение KlebP265, был выделен из образцов мокроты пациентов с пневмонией. Его эффективность проверили на мышах, заражённых смертельной дозой бактерии. В группе, где использовалась фаговая терапия, выжили все животные, тогда как в контрольной группе никто не выжил.
Исследователи подчёркивают, что бактериофаги безопасны для человека и животных: они не накапливаются в тканях и выводятся через печень. Сейчас команда работает над подготовкой к клиническим испытаниям и возможной регистрацией нового препарата.
Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.
Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.