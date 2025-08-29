Живой хакер природы: в Сибири нашли вирус, который ломает броню смертельных бактерий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН обнаружили особый вирус — бактериофаг, который способен уничтожать опасные бактерии, вызывающие пневмонию, менингит и сепсис.

Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Вирус против устойчивых бактерий нашли в Сибири

Эти возбудители часто становятся причиной внутрибольничных инфекций и отличаются устойчивостью к антибиотикам.

Как действует бактериофаг

Бактериофаги прикрепляются к бактериальной клетке и внедряют в неё свою ДНК, что приводит к разрушению микроорганизма изнутри. Уникальность найденного вируса в том, что он способен пробивать защитную капсулу бактерии. Без этой "бронеплёнки" возбудитель теряет устойчивость и становится уязвимым.

Эксперименты на животных

Новый бактериофаг, получивший обозначение KlebP265, был выделен из образцов мокроты пациентов с пневмонией. Его эффективность проверили на мышах, заражённых смертельной дозой бактерии. В группе, где использовалась фаговая терапия, выжили все животные, тогда как в контрольной группе никто не выжил.

Перспективы лечения

Исследователи подчёркивают, что бактериофаги безопасны для человека и животных: они не накапливаются в тканях и выводятся через печень. Сейчас команда работает над подготовкой к клиническим испытаниям и возможной регистрацией нового препарата.

Уточнения

Бакте́рии - домен прокариотических микроорганизмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
