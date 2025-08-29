Смартфон в руках — усталость в глазах: исследование пугает результатами

Постоянное использование смартфонов и планшетов всё чаще приводит к быстрой утомляемости глаз.
Как показало новое исследование, уже через час работы с гаджетом молодые люди начинают ощущать выраженное напряжение.
Усталость глаз от экранов
Особенно негативно на зрение влияет просмотр коротких видео в социальных сетях: резкая смена изображений и перепады яркости заставляют глаза постоянно адаптироваться, что вызывает увеличение зрачка и перенапряжение.
Исследование и результаты
В исследовании приняли участие 30 молодых людей, большинство из которых пользуются смартфонами более пяти часов в день, чаще всего вечером и перед сном. Более 80 % участников пожаловались на тревожность, проблемы со сном и общую утомляемость. У 60 % появились и физические проявления — усталость глаз и боли в шейном отделе.
Как снизить нагрузку
Авторы исследования рекомендуют делать перерывы каждые 20 минут, а также ограничивать время перед экраном. Полезным будет ночной режим экрана — он уменьшает нагрузку на глаза и помогает сохранить здоровье зрения.
Зрение человека - способность человека воспринимать информацию путём преобразования электромагнитного излучения светового диапазона, осуществляемая зрительной системой.
