Менингококк у детей и взрослых: признаки, которые пугают даже медиков

Менингококковая инфекция развивается стремительно и способна резко ухудшить состояние человека всего за несколько часов.
По словам невролога Рустема Гайфутдинова, перепутать её с другими болезнями крайне сложно.
Первые признаки у взрослых
У взрослых одним из главных симптомов является сильная головная боль. Также характерны напряжение в ногах и невозможность наклонить голову так, чтобы коснуться подбородком груди. Люди становятся особенно чувствительны к свету, запахам и звукам, предпочитают находиться в темноте и избегают общения даже с врачом.
Как проявляется болезнь у детей
Особенно тяжело менингококк переносится детьми. Из-за напряжённых шейных мышц они не могут лежать на спине, их ноги непроизвольно согнуты. Сознание угнетается, возможен бред и крики при любом раздражителе, так как оболочки мозга становятся крайне чувствительными. Эти проявления настолько яркие, что, как отметил Гайфутдинов, запоминаются на всю жизнь.
Менинги́т - воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.
