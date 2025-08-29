Менингококк у детей и взрослых: признаки, которые пугают даже медиков

Невролог Гайфутдинов: менингококковая инфекция развивается за несколько часов

Здоровье

Менингококковая инфекция развивается стремительно и способна резко ухудшить состояние человека всего за несколько часов.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Врач

Симптомы менингококка у взрослых и детей

По словам невролога Рустема Гайфутдинова, перепутать её с другими болезнями крайне сложно.

Первые признаки у взрослых

У взрослых одним из главных симптомов является сильная головная боль. Также характерны напряжение в ногах и невозможность наклонить голову так, чтобы коснуться подбородком груди. Люди становятся особенно чувствительны к свету, запахам и звукам, предпочитают находиться в темноте и избегают общения даже с врачом.

Как проявляется болезнь у детей

Особенно тяжело менингококк переносится детьми. Из-за напряжённых шейных мышц они не могут лежать на спине, их ноги непроизвольно согнуты. Сознание угнетается, возможен бред и крики при любом раздражителе, так как оболочки мозга становятся крайне чувствительными. Эти проявления настолько яркие, что, как отметил Гайфутдинов, запоминаются на всю жизнь.

Уточнения

Менинги́т - воспаление мозговой оболочки головного и спинного мозга.

