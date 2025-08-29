Чёрный чай оказался врагом здоровья: скрытая опасность уже рядом

Нефролог Чеботарёва: крепкий чёрный чай противопоказан при гипертонии

Чёрный чай в небольших количествах может быть частью здорового рациона. Но, как отметила Наталья Чеботарёва, заведующая нефрологическим отделением НМИЦ трансплантологии имени академика В. И. Шумакова, важно учитывать его особенности. Крепко заваренный чай не рекомендуется людям с повышенным давлением, так как кофеин может усиливать нагрузку на сосуды.

Может ли чёрный чай навредить почкам

Особую осторожность стоит проявлять с фруктовыми и травяными добавками. Некоторые растения действительно могут благотворно влиять на почки, но есть и такие, которые при чрезмерном употреблении способны оказать токсическое действие. Поэтому важно знать меру и не увлекаться "полезными" настоями.

Роль молока и сахара

Интересно, что влияние молока или подсластителей в чае на организм пока не изучено. Поэтому пока нет оснований считать их однозначно безопасными или вредными.

Сколько чашек можно пить

По словам Натальи Чеботарёвой, оптимальным считается до четырёх чашек чая в день. Это количество обычно не наносит вреда даже при заболеваниях почек.

Какие травы считаются безопасными

Среди относительно безопасных для почек растений выделяются мята, имбирь и ромашка. Однако даже такие добавки не стоит пить в больших количествах, особенно если в крови повышен уровень калия. В таком случае травы и фрукты могут лишь усилить проблему.

