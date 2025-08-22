Города и курорты косят летние вирусы: горло, кашель, слабость, температура

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Горло, насморк и температура: летний вирус пришел на курорты и в мегаполисы
2:27
Здоровье

Боль в горле, кашель, болит голова и сильная слабость — россияне всё чаще жалуются на симптомы, которые они сами окрестили "летним гриппом", сообщает TimesRu.

вирус гриппа
Фото: commons.wikimedia by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
вирус гриппа

По данным Роспотребнадзора, число заболевших ОРВИ растёт с конца июля и уже в 13 субъектах страны — от Свердловской до Самарской области — отмечается рост заболеваемости.

Жалобы у всех схожи: першение и боль в горле, заложенный нос, температура от 37 до 39 и выраженная слабость. У кого-то — диарея, у кого-то болят глаза и голова.

Врачи объясняют: виновником выступает не один вирус, а целая группа.

  • На первом плане — новый штамм COVID-19 XFG/Stratus, который уже известен "бритвенной" болью в горле и упадком сил.
  • Конкуренцию ему составляют метапневмовирус, набравший ход в прошлом году.
  • "Гуляют" рядом и привычные рино- и аденовирусы.

На юге страны — свои болячки.

В Краснодарском крае и Крыму туристы массово жалуются на внезапное ухудшение самочувствия после моря, солнца, пляжа, прогулок и кафе. Симптомы — саднящее горло, насморк, головная боль и резкая усталость с очень сильной сонливостью. У части пациентов температура поднимается к отметке 39 градусов, а иногда появляются боли в животе.

Медики считают, что в прибрежных регионах чаще всего речь идёт об энтеровирусной инфекции, которая типична для лета. Но возможны и "комбинированные" сценарии, когда энтеровирус протекает вместе с метапневмовирусом или новым штаммом коронавируса.

Лечение стандартное (не является медицинской рекомендацией, имеются противопоказания — посоветуйтесь со врачом):

  1. отдых и много жидкости,
  2. жаропонижающие препараты при высокой температуре от 38 (врачи призывают не тянуть после таких значений и сбивать),
  3. пастилки и спреи от боли в горле,
  4. промывания носа солевыми растворами или сосудосуживающие при насморке,
  5. при желудочных симптомах советуют сорбенты и спазмолитики,
  6. дополнительно врачи нередко назначают витамин D и иммуномодуляторы.

При температуре дольше трёх дней или осложнениях лучше не надеяться, что пройдёт, а вызывать врачей.

Уточнения

Энтеровирусы (лат. Enterovirus) — род вирусов, чье название связано с их репродукцией в ЖКТ. Инкубационный период энтеровирусной инфекции может длиться от 2-х до 10 суток. Начинается с признаков интоксикации и лихорадки. Ломота в мышцах, расстройство стула, тошнота, рвота. Зуд, першение в горле, выделение из носа, кашель. Увеличение лимфоузлов, кожная сыпь.

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей. ОРВИ вызываются вирусами более 200 видов, включая грипп и COVID-19, могут также протекать как простуда, гриппоподобное заболевание, реже как тяжёлая острая респираторная инфекция.

Ротавирусы —возбудители ротавирусной инфекции. Ротавирусный энтерит — это заболевание от легкой до тяжелой степени, характеризующееся тошнотой, рвотой, водянистой диареей и субфебрильной температурой, жестоким обезвоживанием.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
