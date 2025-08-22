Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секрет лёгкости после плотной трапезы: этот фрукт после обеда — и желудок работает без перегрузки

Киви снижает уровень триглицеридов и поддерживает работу пищеварения
Когда после плотного обеда вдруг появляется ощущение лёгкости, дело не всегда в самом рационе. Иногда «виноват» маленький зелёный фрукт — киви. Его ценят не только за свежий вкус, но и за то, какую пользу он приносит пищеварению.

киви
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
киви

Фермент актинидин — помощник желудка

В составе киви есть особый фермент — актинидин. Он помогает расщеплять белки и особенно полезен после мяса, которое переваривается дольше других продуктов. По действию актинидин схож с пепсином, но работает мягче и быстрее. Благодаря этому пищеварение ускоряется, а нагрузка на желудок становится меньше, отмечает корреспондент Белновости.

Киви против тяжести и вздутия

Исследования подтверждают: киви ускоряет опорожнение желудка и снижает вздутие. Особенно это актуально после красного мяса и жирных блюд.

Клетчатка для работы кишечника

Помимо фермента, фрукт богат клетчаткой. Она стимулирует перистальтику кишечника, помогает избежать запоров и поддерживает здоровую микрофлору.

Витамин С и усвоение железа

Киви — ещё и отличный источник витамина С. Он не только поддерживает иммунитет, но и помогает усваивать железо из мясных продуктов, что делает сочетание фрукта и мяса особенно удачным.

Когда лучше есть киви

Некоторые диетологи советуют есть киви примерно через полчаса после еды. В этот момент ферменты работают в оптимальной среде, а желудок воспринимает фрукт максимально легко. Даже людям с чувствительным желудком киви подходит при условии умеренного употребления — резкого повышения кислотности он не вызывает.

Защита от лишних жиров

Кроме того, киви помогает снизить уровень триглицеридов, что особенно важно при жирной пище. Поэтому он может стать настоящим союзником для тех, кто любит мясные блюда.

Киви в кулинарии

Не зря в кулинарии киви используют и для маринадов: ферменты размягчают волокна, делая мясо мягким и более лёгким для усвоения.

Подтверждённый эффект

Если съесть этот фрукт после еды, тяжесть в животе проходит значительно быстрее. Эффект подтверждён клиническими наблюдениями и опытом гастроэнтерологов.

Маленький фрукт с большой пользой

Киви — не просто десерт. Это натуральный помощник, который поддерживает здоровье желудка и облегчает работу всей пищеварительной системы.

Пищеваре́ние — химическая, иногда также механическая обработка пищи.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
