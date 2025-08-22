Грипп и COVID-19 не ушли: сезонный коктейль вирусов грозит обернуться бурей

В холодное время года традиционно возрастает активность сезонных вирусов. Чаще всего в этот период проявляют себя риновирус и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).
Оба они вызывают насморк и кашель, обычно в легкой форме. Но для детей младшего возраста и пожилых людей старше 65 лет, особенно при наличии хронических заболеваний, такие инфекции могут быть серьезной угрозой.
«У представителей этих групп часто развиваются проблемы с нижними дыхательными путями, включая пневмонию, обструкцию бронхов и бронхолит. В самых тяжелых случаях возможны летальные исходы», — подчеркнул врач.
Не стоит забывать и о гриппе с COVID-19.
«В группе риска здесь – дети младшего возраста, а также взрослые, преимущественно молодые», – уточнила врач.
Симптомы в целом схожи: сильная головная боль, боль в горле или мышцах, озноб и лихорадка. Однако проявления могут отличаться в зависимости от конкретного штамма вируса.
Еще один частый спутник холодов — парагрипп. Чаще всего он встречается у детей и может вызывать круп — состояние, при котором садится голос, появляется лающий кашель и одышка.
У взрослых, как правило, осложнения случаются редко и ограничиваются трахеитом или болью в горле.
Как сообщает Москва 24, что рост заболеваемости COVID-19 в России обычно приходится на октябрь–ноябрь и продолжается до марта. Этому способствует холодная погода. Однако, никаких пандемий не предвидится, поскольку коронавирус исчерпал свой эпидемический потенциал.
Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.