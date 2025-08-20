Обычные привычки продлевают жизнь на десятилетия: в чём настоящий секрет долгожителей

Крупное исследование с участием почти 700 тысяч человек показало, что именно сильнее всего подтачивает наше здоровье и как реально продлить жизнь на десятилетия. В выборку вошли люди старше 40 лет, а также долгожители — вплоть до тех, кому уже за 99.
Учёные изучали образ жизни, привычки и рацион этих людей, чтобы понять, что помогает чувствовать себя бодро и в зрелом возрасте. Выводы оказались простыми и знакомыми, но именно в этом и их сила: простые правила реально работают, а масштабная статистика это подтверждает.
Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своём Telegram объяснил, какие факторы отнимают у человека до 25 лет жизни и что даёт шанс их вернуть.
Чтобы продлить жизнь на 25 лет, достаточно соблюдать восемь привычек:
Самыми разрушительными оказались низкая физическая активность, курение и наркотическая зависимость — они повышают риск преждевременной смерти на 30–40%.
Плохое питание, алкоголь, хронический стресс и нехватка сна также значительно сокращают жизнь — примерно на 20%.
Особенно важным врачи назвали стресс-менеджмент.
Марк Гадзиян подчеркнул: многие думают, что алкоголь помогает справиться с тревожностью. На деле это лишь разрушает организм.
«Баня, массаж, игровые виды спорта, йога, плавание, хороший фильм или книга», — напомнил врач, что расслабляться можно и без вреда для здоровья.
И даже одна сигарета, выкуренная «в тяжёлый момент», наносит огромный вред.
Секрет долголетия в том, что он вовсе не секрет. Простые правила, соблюдаемые изо дня в день, продлевают жизнь на десятилетия и делают её качественнее, сообщает "Царьград".
