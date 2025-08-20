Обычные привычки продлевают жизнь на десятилетия: в чём настоящий секрет долгожителей

Учёные объяснили, какие ежедневные привычки сокращают продолжительность жизни

Крупное исследование с участием почти 700 тысяч человек показало, что именно сильнее всего подтачивает наше здоровье и как реально продлить жизнь на десятилетия. В выборку вошли люди старше 40 лет, а также долгожители — вплоть до тех, кому уже за 99.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ врач в больнице

Учёные изучали образ жизни, привычки и рацион этих людей, чтобы понять, что помогает чувствовать себя бодро и в зрелом возрасте. Выводы оказались простыми и знакомыми, но именно в этом и их сила: простые правила реально работают, а масштабная статистика это подтверждает.

Кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своём Telegram объяснил, какие факторы отнимают у человека до 25 лет жизни и что даёт шанс их вернуть.

Восемь правил долголетия

Чтобы продлить жизнь на 25 лет, достаточно соблюдать восемь привычек:

отказаться от курения,

заниматься физической активностью,

придерживаться принципов здорового питания,

наладить сон,

не злоупотреблять алкоголем,

уметь управлять стрессом,

быть социально активным,

полностью исключить наркотики.

Опасные привычки

Самыми разрушительными оказались низкая физическая активность, курение и наркотическая зависимость — они повышают риск преждевременной смерти на 30–40%.

Плохое питание, алкоголь, хронический стресс и нехватка сна также значительно сокращают жизнь — примерно на 20%.

Главное — стресс и иллюзии

Особенно важным врачи назвали стресс-менеджмент.

Марк Гадзиян подчеркнул: многие думают, что алкоголь помогает справиться с тревожностью. На деле это лишь разрушает организм.

«Баня, массаж, игровые виды спорта, йога, плавание, хороший фильм или книга», — напомнил врач, что расслабляться можно и без вреда для здоровья.

И даже одна сигарета, выкуренная «в тяжёлый момент», наносит огромный вред.

Секрет долголетия в том, что он вовсе не секрет. Простые правила, соблюдаемые изо дня в день, продлевают жизнь на десятилетия и делают её качественнее, сообщает "Царьград".

