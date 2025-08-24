Гречка, овсянка или киноа: кто из суперзлаков на самом деле полезнее

Гречка лидирует по магнию, овсянка по марганцу, киноа по железу и цинку

На кухонной полке они стоят рядом, но в тарелке — ведут настоящую битву за звание самой полезной крупы. Белком их ценность не ограничивается: в каждой скрыт свой набор уникальных витаминов, минералов и фитонутриентов.

Гречка

Гречка — сила для сосудов

Гречка на самом деле не злак, а семя растения, близкого к ревеню. Она полностью лишена глютена и отличается высоким содержанием рутина — флавоноида, укрепляющего сосуды и обладающего противовоспалительным эффектом (Food Chemistry).

Минералы: магний, медь.

Витамины: группа B (B2, B3, B6, B9).

Гликемический индекс: низкий (около 50), даёт длительное чувство сытости.

Антиоксиданты: рутин, кверцетин, D-хиро-инозитол (изучается для улучшения чувствительности к инсулину).

Овсянка — друг сердца

Овёс — чемпион по содержанию бета-глюкана, растворимой клетчатки, которая доказано снижает уровень "плохого" холестерина (American Journal of Clinical Nutrition).

Минералы: марганец, селен.

Витамины: B1 (тиамин), B5 (пантотеновая кислота).

Гликемический индекс: 55-60 для цельных хлопьев.

Антиоксиданты: авенантрамиды — специфические вещества с противовоспалительным действием.

Особенность: содержит фитиновую кислоту, снижающую усвоение минералов (замачивание или проращивание решает проблему).

Киноа — полный белок

Киноа — псевдозлак из Южной Америки, признанный FAO суперфудом. Она уникальна тем, что содержит все девять незаменимых аминокислот, чего почти нет среди растительных продуктов.

Минералы: железо, цинк.

Витамины: B2, B6, B9, витамин Е.

Гликемический индекс: около 53.

Антиоксиданты: кверцетин, кемпферол.

Особенность: покрыта сапонинами, придающими горечь, их нужно тщательно смывать.

Сравнение в трёх словах

Гречка — для сосудов и против воспалений.

Овсянка — для сердца и контроля холестерина.

Киноа — для полноценного белка и минералов.

Уточнения

Гречи́ха посевна́я (гречи́ха съедо́бная, гречи́ха обыкнове́нная, разг. гре́ча, уменьш. гре́чка, от греч. γραικός; лат. Fagopýrum esculéntum) — вид травянистых растений рода Гречиха (Fagopyrum) семейства Гречишные (Polygonaceae), хлебное и медоносное растение.

