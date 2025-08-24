Храп убивает сон и отношения: 5 способов остановить его навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ортопедические подушки и капы помогают предотвратить храп без операции
Здоровье

Храп — одна из самых распространённых ночных проблем. Он мешает не только самому человеку, но и его близким. Однако далеко не всегда для решения вопроса нужна операция. Современные исследования и опыт сомнологов подтверждают: тишину в спальне можно вернуть простыми и доступными методами.

Сон
Фото: Designed by Freepik by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Основные причины храпа

  • Лишний вес. Избыточные килограммы сужают дыхательные пути. Потеря даже 10% массы тела значительно снижает проявления храпа.

  • Поза сна. Сон на спине провоцирует западение языка и усиливает вибрацию тканей. Смена положения на бок часто оказывается самым простым решением.

  • Привычки. Курение и алкоголь вечером расслабляют мышцы глотки, делая храп громче и регулярнее.

Что помогает на практике

  • Ортопедические подушки. Поддерживают шею и способствуют правильному положению дыхательных путей.

  • Позиционная терапия. Специальные устройства мягко удерживают человека в боковой позиции во время сна. Эффективность доказана исследованиями в Sleep Medicine Reviews.

  • СИПАП-терапия. Аппараты, создающие положительное давление в дыхательных путях, считаются золотым стандартом лечения храпа и апноэ.

  • Капы. Индивидуальные стоматологические приспособления выдвигают нижнюю челюсть вперёд, увеличивая пространство для прохождения воздуха.

  • Упражнения для мышц. Тренировка языка и глотки повышает их тонус и снижает вибрацию тканей.

  • Лечение носовой заложенности. Спреи и назальные полоски дают временное облегчение, облегчая дыхание ночью.

Подход, который работает

Лучший результат достигается при комплексном подходе. Сочетание нескольких методов помогает справиться с проблемой быстрее. Но главное — найти точную причину храпа. Сделать это можно только совместно с сомнологом, который подберёт безопасную и эффективную тактику.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
