Храп убивает сон и отношения: 5 способов остановить его навсегда

Храп — одна из самых распространённых ночных проблем. Он мешает не только самому человеку, но и его близким. Однако далеко не всегда для решения вопроса нужна операция. Современные исследования и опыт сомнологов подтверждают: тишину в спальне можно вернуть простыми и доступными методами.
Лишний вес. Избыточные килограммы сужают дыхательные пути. Потеря даже 10% массы тела значительно снижает проявления храпа.
Поза сна. Сон на спине провоцирует западение языка и усиливает вибрацию тканей. Смена положения на бок часто оказывается самым простым решением.
Привычки. Курение и алкоголь вечером расслабляют мышцы глотки, делая храп громче и регулярнее.
Ортопедические подушки. Поддерживают шею и способствуют правильному положению дыхательных путей.
Позиционная терапия. Специальные устройства мягко удерживают человека в боковой позиции во время сна. Эффективность доказана исследованиями в Sleep Medicine Reviews.
СИПАП-терапия. Аппараты, создающие положительное давление в дыхательных путях, считаются золотым стандартом лечения храпа и апноэ.
Капы. Индивидуальные стоматологические приспособления выдвигают нижнюю челюсть вперёд, увеличивая пространство для прохождения воздуха.
Упражнения для мышц. Тренировка языка и глотки повышает их тонус и снижает вибрацию тканей.
Лечение носовой заложенности. Спреи и назальные полоски дают временное облегчение, облегчая дыхание ночью.
Лучший результат достигается при комплексном подходе. Сочетание нескольких методов помогает справиться с проблемой быстрее. Но главное — найти точную причину храпа. Сделать это можно только совместно с сомнологом, который подберёт безопасную и эффективную тактику.
Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.
