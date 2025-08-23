Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рождение ребёнка стало самым сложным периодом в отношениях Тодоренко с Топаловым
История мыла: из чего его делали в XIX веке и как использовали
Каждую осень самцы лосей сбрасывают рога и ежегодно отращивают новые
Миф о чистом транспорте развеян? Почему зарядные станции электрокаров вызывают опасения
Дочь Ларисы Долиной поделилась правдой об отношениях в семье
Румынский Transgaz отчитался об утроении чистой прибыли
Хлорсодержащие чистящие составы разрушают пластик оконного профиля
Физиотерапевт утверждает, что эти 5 упражнений с собственным весом помогут вам развить крепкий корпус
Органическая мульча улучшает структуру почвы и подавляет сорняки

Ночные кошмары — это не мистика: врачи раскрыли их настоящий источник

Психологи советуют соблюдать график сна для снижения частоты ночных кошмаров
2:01
Здоровье

Неприятные сны способны испортить не только ночь, но и всё утро: пробуждение даётся тяжелее, настроение падает, а энергии на день почти нет. Но кошмары — это не приговор. Есть проверенные шаги, которые помогут наладить сон и избавиться от тревожных ночных сценариев.

Смартфон на зарядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смартфон на зарядке

Главное правило — стабильный режим

Наш организм любит предсказуемость. Если ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные, биологические часы постепенно стабилизируются. Это один из самых действенных способов избавиться от ночных кошмаров.

Вечерние привычки, которые мешают сну

Чтобы снизить риск тревожных сновидений, вечером важно избегать:

  • интенсивных тренировок — оставьте спорт на утро или день;

  • кофеина, алкоголя и никотина — они возбуждают нервную систему;

  • просмотра фильмов или бесконечной прокрутки ленты на телефоне перед сном.

Синий свет экранов особенно опасен: он сбивает выработку мелатонина и ухудшает качество сна.

Подготовьте спальню

Правильная атмосфера в комнате помогает мозгу "понять", что пора отдыхать.

  • Проветрите помещение перед сном.

  • Поддерживайте прохладу и свежесть воздуха.

  • Используйте кровать только для сна — без еды, фильмов или чтения в ней.

Так организм начнёт воспринимать её исключительно как зону отдыха.

Маленькие ритуалы для спокойствия

  • лёгкая дыхательная гимнастика,

  • медитация или спокойная музыка,

  • тёплый душ.

Такие ритуалы постепенно становятся сигналом: "пора расслабиться".

Когда пора обращаться к специалисту

Если кошмары повторяются чаще двух раз в неделю и не помогают никакие домашние меры — стоит обратиться к психологу или психиатру. Специалист поможет найти глубинную причину: тревожность, стресс, прошлые переживания или скрытые психические расстройства.

Уточнения

Кошма́р (фр. cauchemar, от др.-фр. caucher «давить» и mare «ночное привидение») — тревожное, пугающее, страшное сновидение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Домашние животные
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Периодическое голодание по-разному влияет на людей с ожирением и без него — исследование UBCO
Названы причины снижения эффективности автомобильных АКБ
Лечебные свойства гималайской соли не имеют научных доказательств
Зудина призналась, что никогда не чувствовала себя виноватой в разводе Табакова
Городские утки выбирают островки в водоёмах, чтобы услышать приближение хищников
Кения стремится продать больше чая на мировом рынке — Kenya News
97 из 100: Дмитриенко и Пересильд проверили совместимость в шоу Натальная карта
Опасная привычка за столом: эндокринолог рассказала о последствиях
Российский турист: экономика Сальвадора держится на нелегалах
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.