Ночные кошмары — это не мистика: врачи раскрыли их настоящий источник

Психологи советуют соблюдать график сна для снижения частоты ночных кошмаров

Неприятные сны способны испортить не только ночь, но и всё утро: пробуждение даётся тяжелее, настроение падает, а энергии на день почти нет. Но кошмары — это не приговор. Есть проверенные шаги, которые помогут наладить сон и избавиться от тревожных ночных сценариев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смартфон на зарядке

Главное правило — стабильный режим

Наш организм любит предсказуемость. Если ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные, биологические часы постепенно стабилизируются. Это один из самых действенных способов избавиться от ночных кошмаров.

Вечерние привычки, которые мешают сну

Чтобы снизить риск тревожных сновидений, вечером важно избегать:

интенсивных тренировок — оставьте спорт на утро или день;

кофеина, алкоголя и никотина — они возбуждают нервную систему;

просмотра фильмов или бесконечной прокрутки ленты на телефоне перед сном.

Синий свет экранов особенно опасен: он сбивает выработку мелатонина и ухудшает качество сна.

Подготовьте спальню

Правильная атмосфера в комнате помогает мозгу "понять", что пора отдыхать.

Проветрите помещение перед сном.

Поддерживайте прохладу и свежесть воздуха.

Используйте кровать только для сна — без еды, фильмов или чтения в ней.

Так организм начнёт воспринимать её исключительно как зону отдыха.

Маленькие ритуалы для спокойствия

лёгкая дыхательная гимнастика,

медитация или спокойная музыка,

тёплый душ.

Такие ритуалы постепенно становятся сигналом: "пора расслабиться".

Когда пора обращаться к специалисту

Если кошмары повторяются чаще двух раз в неделю и не помогают никакие домашние меры — стоит обратиться к психологу или психиатру. Специалист поможет найти глубинную причину: тревожность, стресс, прошлые переживания или скрытые психические расстройства.

Уточнения

Кошма́р (фр. cauchemar, от др.-фр. caucher «давить» и mare «ночное привидение») — тревожное, пугающее, страшное сновидение.

