Ночные кошмары — это не мистика: врачи раскрыли их настоящий источник

Неприятные сны способны испортить не только ночь, но и всё утро: пробуждение даётся тяжелее, настроение падает, а энергии на день почти нет. Но кошмары — это не приговор. Есть проверенные шаги, которые помогут наладить сон и избавиться от тревожных ночных сценариев.
Наш организм любит предсказуемость. Если ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные, биологические часы постепенно стабилизируются. Это один из самых действенных способов избавиться от ночных кошмаров.
Чтобы снизить риск тревожных сновидений, вечером важно избегать:
интенсивных тренировок — оставьте спорт на утро или день;
кофеина, алкоголя и никотина — они возбуждают нервную систему;
просмотра фильмов или бесконечной прокрутки ленты на телефоне перед сном.
Синий свет экранов особенно опасен: он сбивает выработку мелатонина и ухудшает качество сна.
Правильная атмосфера в комнате помогает мозгу "понять", что пора отдыхать.
Проветрите помещение перед сном.
Поддерживайте прохладу и свежесть воздуха.
Используйте кровать только для сна — без еды, фильмов или чтения в ней.
Так организм начнёт воспринимать её исключительно как зону отдыха.
лёгкая дыхательная гимнастика,
медитация или спокойная музыка,
тёплый душ.
Такие ритуалы постепенно становятся сигналом: "пора расслабиться".
Если кошмары повторяются чаще двух раз в неделю и не помогают никакие домашние меры — стоит обратиться к психологу или психиатру. Специалист поможет найти глубинную причину: тревожность, стресс, прошлые переживания или скрытые психические расстройства.
Кошма́р (фр. cauchemar, от др.-фр. caucher «давить» и mare «ночное привидение») — тревожное, пугающее, страшное сновидение.
